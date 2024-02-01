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Politika

Türkiye'nin diplomatik başarısına dikkati çektiler: Bölgede ABD dönemi bitti, Türkler kilit role sahip

ABD'li Foreign Affairs (FA) dergisinde kaleme alınan 'Orta Doğu' konulu analize Türkiye detayları damga vurdu. Orta Doğu'da süregelen bölgesel ve küresel dinamiklerin, Washington'un baskın rol oynamasını oldukça zorlaştırdığından bahseden analizde, Türkiye'nin bölgede güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğunun altı çizildi.

1 Şubat 2024 Perşembe 17:19 - Güncelleme:
Türkiye'nin diplomatik başarısına dikkati çektiler: Bölgede ABD dönemi bitti, Türkler kilit role sahip
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Türkiye'nin son dönemlerde yakaladığı diplomatik başarı yabancı basında kendine yer etmeye devam ediyor. Sürekli olarak ABD'li ve Avrupalı birçok yayın organlarında manşetlere çekilen Türkiye'nin siyasi başarısı için yine dikkat çekilen bir analiz yayımlandı.

Ateş hattı olarak bahsedilen Orta Doğu ile ilgili dikkat çeken bir analizse ABD'li dergi Foreign Affairs'ten geldi. ABD'li dergi, "Orta Doğu'yu yalnızca Orta Doğu düzeltebilir" başlıklı analizde Türkiye'nin bölgede güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğuna yer verdi.

FA, bölgede oluşması muhtemel yeni dengelerin, Türkiye üzerinden kurgulandığının gözlemlendiğine yer verdi. "Amerika sonrası bölgesel düzene giden yol" ifadesinin kullanıldığı yazıda Orta Doğu'da yeni bir yol belirlemede Türkiye'nin ağır bastığına yer verildi.

WASHİNGTON'UN BASKIN ROL OYNAMASI ZORLAŞTI

Orta Doğu'da süregelen bölgesel ve küresel dinamiklerin, Washington'un baskın rol oynamasını oldukça zorlaştırdığından bahseden FA, "ABD'nin, uzun vadede büyük diplomatik ve güvenlik kaynaklarını Orta Doğu'ya aktaracağına dair bahse girmek akıllıca olmaz. Bölgesel güçlerin, özellikle de Mısır ve Ürdün'ün yanı sıra savaşın başlangıcından bu yana koordinasyon sağlayan Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ileriye doğru kolektif bir yol belirlemek için acilen harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte üstlendiği arabuluculuk rolünün geçerliliğini koruduğunu belirten FA, İsrail'in Gazze işgalinin sona erdirilmesi ve bölgede güvenliğin sağlanması konusunda da Türkiye'nin dikkat çeken bir çaba gösterdiğini söyledi.

GARANTÖR ÜLKE TÜRKİYE

"Türkiye, bölgedeki devletlerin Filistin'in güvenliğini ve yönetimini koruduğu ve desteklediği; ABD ve Avrupa ülkelerinin İsrail'e güvenlik garantileri sağladığı çok ülkeli garantör sistemi kavramını gündeme getirdi." Yorumuna yer veren ABD'li dergi, Türkiye'nin hem İsrail hem de İran ile ilişkilere sahip olduğunu söyleyerek bu iki ülkenin muhtemel bir foruma katılmalarının "değerli" olacağını vurguladı.

BU YENİLİĞE TÜRKİYE İMZA ATABİLİR

Orta Doğu'da tırmanan gerilime rağmen uzlaşının sağlanma ihtimalinin yüksek olduğunun altını çizen FA, bölgede güvenliğin artırılması için bir "yeniden başlatma anı" yaşanabileceğine yer verdi.

"Türkiye gibi bölgesel güçlerle birlikte bu yeniden başlatma anı yakalanmalı." ifadelerini kullanan FA, "Orta Doğu bir hesaplaşmayla karşı karşıya. Gazze'de dökülen korkunç kan nedeniyle kriz ve çatışma daha da derinleşebilir ya da farklı bir gelecek inşa edilebilir." sözleriyle bu yeniliğe Türkiye'nin imza atabileceğinin altını çizdi.

  • Orta Doğu Analizi
  • Bölgesel Dinamikler
  • Güvenlik Mimarisi

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