Türkiye'nin diplomatik başarısına dikkati çektiler: Bölgede ABD dönemi bitti, Türkler kilit role sahip

Türkiye'nin son dönemlerde yakaladığı diplomatik başarı yabancı basında kendine yer etmeye devam ediyor. Sürekli olarak ABD'li ve Avrupalı birçok yayın organlarında manşetlere çekilen Türkiye'nin siyasi başarısı için yine dikkat çekilen bir analiz yayımlandı.
Ateş hattı olarak bahsedilen Orta Doğu ile ilgili dikkat çeken bir analizse ABD'li dergi Foreign Affairs'ten geldi. ABD'li dergi, "Orta Doğu'yu yalnızca Orta Doğu düzeltebilir" başlıklı analizde Türkiye'nin bölgede güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğuna yer verdi.
WASHİNGTON'UN BASKIN ROL OYNAMASI ZORLAŞTI
Orta Doğu'da süregelen bölgesel ve küresel dinamiklerin, Washington'un baskın rol oynamasını oldukça zorlaştırdığından bahseden FA, "ABD'nin, uzun vadede büyük diplomatik ve güvenlik kaynaklarını Orta Doğu'ya aktaracağına dair bahse girmek akıllıca olmaz. Bölgesel güçlerin, özellikle de Mısır ve Ürdün'ün yanı sıra savaşın başlangıcından bu yana koordinasyon sağlayan Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ileriye doğru kolektif bir yol belirlemek için acilen harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
GARANTÖR ÜLKE TÜRKİYE
"Türkiye, bölgedeki devletlerin Filistin'in güvenliğini ve yönetimini koruduğu ve desteklediği; ABD ve Avrupa ülkelerinin İsrail'e güvenlik garantileri sağladığı çok ülkeli garantör sistemi kavramını gündeme getirdi." Yorumuna yer veren ABD'li dergi, Türkiye'nin hem İsrail hem de İran ile ilişkilere sahip olduğunu söyleyerek bu iki ülkenin muhtemel bir foruma katılmalarının "değerli" olacağını vurguladı.
BU YENİLİĞE TÜRKİYE İMZA ATABİLİR
Orta Doğu'da tırmanan gerilime rağmen uzlaşının sağlanma ihtimalinin yüksek olduğunun altını çizen FA, bölgede güvenliğin artırılması için bir "yeniden başlatma anı" yaşanabileceğine yer verdi.