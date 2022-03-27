İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2022 Pazar / 24 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8317
  • EURO
    16,308
  • ALTIN
    933.902
  • BIST100
    2175.51
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkiye'nin kapısı ''First Lady'' diplomasisiyle açıldı
Politika

Türkiye'nin kapısı ''First Lady'' diplomasisiyle açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın görüşmesi sonrasındaki süreçte Ukrayna'daki yetim çocuklara Türkiye kapısı açıldı.

AA27 Mart 2022 Pazar 14:44 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 14:44
ABONE OL

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'in eşi Olena Zelenska görüştü.

Bu görüşmede Zelenska, Emine Erdoğan'a Ukrayna'nın yetimhanelerindeki çocukların durumundan bahsederek Türkiye'nin yardımcı olmasını talep etti.

Görüşmenin ardından Emine Erdoğan'ın girişimiyle Ukrayna'daki yetim çocukların savaştan zarar görmemesi için çalışma başlatıldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri çocukların durumuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına bilgi verdi.

Türkiye, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için yoğun çalışma yürütürken aynı zamanda Ukrayna'daki yetim çocukların tahliyesi için de harekete geçti.

Bakanlıkların ortak çalışması sonucu ilk etapta Ukrayna'dan tahliye edilen 159'u yetim çocuk, 26'sı bakım personeli 185 kişi Polonya üzerinden Antalya'ya getirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.