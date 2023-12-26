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Politika

Türkiye'nin konuştuğu şehit babasından Özgür Özel'e ders gibi cevap

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, 'Selahattin Demirtaş, Osman Kavala'ya, Can Atalay gibi destekçileri var ve şehitlerin yanında durmadılar. Kendilerini Kandil'e verdiler. Neden selam söylüyorlar, selamlarını istemiyoruz. Yine söylüyorum, kime selam söylemişlerse ben hakkımı helal etmiyorum, etmeyeceğim. O ne demek ya, Selahattin Demirtaş'a, Kavala'ya bilmem kime selam söylüyorum diyor ve ondan sonra şehidin cenazesine gidiyor. Böyle bir şey olmaz. Ben kabullenemiyorum, zoruma gidiyor' dedi.

IHA26 Aralık 2023 Salı 15:14 - Güncelleme:
Türkiye'nin konuştuğu şehit babasından Özgür Özel'e ders gibi cevap
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Önceki gün, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada piyade sözleşmeli er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehit Aslan pazar günü Elazığ'da düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin acılı babası Mehmet Aslan'ın dirayetli duruşu ise gurur ve hüznü bir arada yaşattı. Cenaze namazı sonrasında "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepkisini gösteren Mehmet Aslan, Hacı Fethi Caminde taziyeleri kabul ediyor. Oğlunun parkasını biran olsun üzerinden çıkarmayan Aslan, 'Vatan sağ olsun' dedi.

'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Şehit babası Mehmet Aslan, 'Allah, devletimize milletimize zeval vermesin. Mevla verirken sevindirdi, alırken sevindirdi. Şeref duyduk, onur duyduk, gurur duyduk. Allah, beni şehit babası yaptı daha bundan iyisi olmaz, ne mutlu bana. Coğrafyamız sıkıntılı bir coğrafya, temennim son şehit benim olur. Umuyorum ki öyle olur ama coğrafyamız öyle değil, şiddet bitmiyor. Allah, onları kahrı perişan eylesin. Allah, tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin, bizi de onlara komşu eylesin. Bir ağaç diktiğinde dalını kırdıkları zaman ofluyosun, evladımız gitmiş, ciğerimiz gitmiş kolay değil. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Yüreğimiz kanıyor ama metanetimizi koruyoruz. Allah, devletimize zeval vermesin onlar iyi ki var. Onlar olmasa biz burada rahat rahat uyuyamayız. Vatan sağ olsun. Allah, kimsenin evine ciğer acısı düşürmesin. Söylenecek çok laflar vardı ama söyleyemiyoruz. O anda içimizden gelen, hazırlanmış bir şey da yoktu. Allah, bütün ekipleriyle her türlü maddi ve manevi yanımızda iyi ki devletimiz var. Ben yine tekrarlıyorum ve her zaman da tekrarlayacağım. Allah, vatan düşmanlarına fırsat vermesin. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala'ya, Can Atalay gibi destekçileri var ve şehitlerin yanında durmadılar. Kendilerini kandile verdiler. Biz de ondan dolayı üzülüyoruz. Bizim yanımızda olsalardı daha iyi olmaz mıydı. Bizim evlatlarımızın onların evlatları olması lazımdı. Onların evlatlarına bir şey gelse emin olun ki biz üzüleceğiz ama giden bizim ciğerimizdir. Neden selam söylüyorlar, selamlarını istemiyoruz. Yine söylüyorum, kime selam söylemişlerse ben hakkımı helal etmiyorum, etmeyeceğim. O ne demek ya, Selahattin Demirtaş'a, Kavala'ya bilmem kime selam söylüyorum diyor ve ondan sonra şehidin cenazesine gidiyor. Böyle bir şey olmaz. Ben kabullenemiyorum, zoruma gidiyor" şeklinde konuştu.

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