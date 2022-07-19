İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2022 Salı / 20 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,5829
  • EURO
    18,0622
  • ALTIN
    970.614
  • BIST100
    2493.11
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü! Korku dağları sardı
Politika

Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü! Korku dağları sardı

Türkiye'nin olası bir harekatı öncesinde paniğe kapılan terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği bölgelerde Esed rejiminin bayraklarıyla kamufle olmaya çalışıyor. Teröristlerin Ayn el-Arab kırsalında astığı bayraklar, Türkiye tarafından da görülebiliyor. Bayrakların altındaki mevzilerde ise Esed rejimi askerleri değil, PKK/YPG'li teröristler nöbet tutuyor.

TRT Haber19 Temmuz 2022 Salı 13:57 - Güncelleme:
ABONE OL

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgelerde yaşayanlar, Türkiye'nin düzenleyeceği harekatı bekliyor.

İşgalci terör örgütü ise Türkiye karşısında başarı şansı olmadığı için kendisini kamufle etmeye çalışıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç ve Tel Rıfat'a başlatacağı büyük harekat öncesinde işgal ettiği alanlarda büyük panik yaşayan ve arayış içinde olan terör örgütü PKK/YPG, rejimin bayrağına sarıldı. Teröristler, yıllardır paçavralarının asılı olduğu Ayn el-Arab kırsalında Esed rejiminin bayrağını astı.

Ayn el-Arab'da kritik noktalara çekilen rejim bayrakları, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden görülebiliyor. Bayrakların altındaki mevzilerde ise Esed rejimi askerleri değil, PKK/YPG'li teröristler nöbet tutuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.