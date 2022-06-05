Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü! Rusya destekli sinsi plan devrede

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat ilçesini, Rus hava kuvvetlerinin desteği sayesinde Şubat 2016'da şiddetli çatışmaların ardından muhaliflerden aldı.

6 yıldır ilçe ve çevresini işgal eden YPG/PKK, Türkiye'nin askeri harekat gündeminin yoğunlaştığı zamanlarda Rusya'nın aracılığıyla rejimle yakınlaşma görüntüsü verdi.

Bu yakınlaşma görüntüsünün parçası olarak Münbiç ve sınır hattındaki bazı yerleşimler gibi Tel Rıfat'taki teröristler de rejim bayrağı kullanıyor.

AA'nın Fırat Kalkanı bölgesindeki cephe hattından yaptığı çekimde, Tel Rıfat merkezinin tam ortasındaki büyük anten kulesinde rejim bayrağının asılı olduğu görülüyor.

Çekimlerde, cephe hattında tünellerle bağlanmış terörist siperleri ve gözetleme noktaları ile örgüt mensupları fark ediliyor.

- TERÖRİSTLER KENDİ AİLELERİNİ İLÇE DIŞINA GÖNDERİYOR

Diğer taraftan, Türkiye'nin Tel Rıfat'ın özgürleştirileceği yönündeki son açıklamaları üzerine, 2006'dan ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra buraya ailelerini yerleştiren YPG/PKK'lılar harekete geçti.

AA'nın Tel Rıfat'taki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, teröristlerin ailelerinden en az yarısı, rejim kontrolündeki Halep kent merkezi, İran destekli unsurların elindeki Nubul Zehra, Halep merkezde örgütün işgalinde olan Şeyh Maksud mahallesine gitti.

Teröristlerden bir kısmının ailesi de zaman zaman Birleşmiş Milletler yardımlarının ulaştığı Fefin Kampı'na yerleşti. Kampta örgüt destekçisi kitlesi ve sorumlu elemanları olan YPG/PKK, zaman zaman sivilleri ön plana çıkartarak destekçileriyle gösteriler düzenliyor.

Fefin Kampı, Tel Rıfat ilçe merkezinin 20 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

Rusya ve YPG/PKK saldırıları nedeniyle 2016'da Tel Rıfat'tan 250 bin sivil kaçarak Türkiye sınırı hattı yakınlarına sığınmıştı. Tel Rıfatlılar 6 yıldır evlerine dönme umudu taşıyor.