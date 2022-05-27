İSTANBUL 28°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2022 Cuma / 26 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3698
  • EURO
    17,612
  • ALTIN
    975.097
  • BIST100
    2450.84
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası HDP'den ittifak ortaklarına skandal çağrı
Politika

Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası HDP'den ittifak ortaklarına skandal çağrı

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını skandal bir şekilde 'soykırım' olarak niteleyen HDP Sözcüsü Ebru Günay, ittifak ortaklarına çağrı yaparak TSK'ya karşı durmaları için destek istedi.

27 Mayıs 2022 Cuma 07:38 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Türkiye'nin güneyindeki terör unsurlarının yok edilmesi maksadıyla yeni askeri harekatların gündeme alınabileceğini söylemişti.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLARA 'SOYKIRIM' DEDİ

Yeni bir operasyondan rahatsızlık duyan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Sözcüsü Ebru Günay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri harekatlarını 'soykırım' olarak niteledi.

Günay, ittifak ortaklarına da çağrı yaparak, TSK'ya karşı durmaları için destek istedi.

  • Ebru Günay

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.