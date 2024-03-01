Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı: Erdoğan, Avrupa kıtasını kurtardı

Başbakan Orban, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamındaki "ADFLeadersTalks" paneline konuşmacı olarak katıldı.

Orban, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin uzun bir tarihi geçmişi ve ülkesinin Avrupa'da Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye olduğunu söyledi.

Avrupa'daki diğer ülkelere kıyasla Macaristan'da güçlü liderlerin ilgi gördüğünü kaydeden Orban, "Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, Macaristan'da özellikle sevilen, imajı yüksek olan bir lider. Macaristan'da buna önem verilir." dedi.

- "BİZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SEVİYORUZ"



Orban, "Bizler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyoruz. Bir başka olgu ise Türkiye ile Macaristan arasında bir barış dili konuşuluyor." ifadesini kullandı.

Avrupa'da savaş dilinin konuşulduğunu, "birilerini ezmekten ve galibiyetten" söz edildiğini dile getiren Orban, "Bizler öyle değiliz. Savaş dilini sevmeyiz. Türkiye ve Macaristan bu bağlamda Avrupa bölgesinde birer istisna teşkil ediyor. Bizler karşılıklı barışın dilini konuşuyoruz." şeklinde konuştu.

Orban, Türkiye'nin muhafazakar yapısını korumayı başaran ülke olduğunu, Avrupa'da aile, tanrı, ulus gibi kavramların Orta Çağ'a ait unsurlarmış gibi görüldüğünü, bu değerleri dile getirenlerin sorunlarla karşılaştığını anlattı.

Göç ve göçmenlik meselesinin Avrupa'daki en önemli konuların başında geldiğini ileri süren Orban, Macaristan gibi 10 milyon nüfusa sahip bir ülkenin sınırında birden yüz binlerce göçmenin birikmesini olumlu bir durum olarak değerlendirmediklerini, ülkesinde kimin yaşayıp yaşamayacağına kendilerinin karar vermesi gerektiğini, bu nedenle göç konusunda diğer ülkelere oranla daha katı bir tutum sergilediklerini anlattı.

- "ERDOĞAN, AVRUPA KITASINI KURTARDI"



Orban, Türkiye'nin göç konusundaki rolünün çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye olmasaydı şu anda Avrupa, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tamamıyla istikrarını kaybetmiş olurdu. Erdoğan bir yerde Avrupa kıtasını kurtardı. Neredeyse son sekiz yıldır da bu görevi üstlenmekte. Dolayısıyla Türkiye'deki güçlü liderlik olmasaydı hepimizin başı belada olurdu Avrupa'da, bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Avrupa'da herkes Türkiye'ye minnet duymakta ve duymalıdır da zaten."

AB'nin göç hususunda Türkiye'ye verdiği sözleri tam olarak yerine getirmediğine dikkati çeken Orban, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin destek olunması gerektiğinin ancak bu hususta gerekli desteğin yerine getirilmediği düşüncesinde olduğunun altını çizdi.

- UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ



Orban, Ukrayna'daki savaşın Macarların savaşı olmadığının altını çizerek, ülkesinin ve halkının çıkarlarını düşünmek zorunda olduğunu ve buna göre hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'da savaşın başlamasıyla AB'nin bunu "bizim savaşımız" olarak tanımladığına dikkati çeken Orban, böyle bir tanımla yapıldığı taktirde bizatihi Ukrayna'yla, Rusya'ya karşı savaşılması gerektiğini ancak bunun söz konusu olmadığını hatırlattı.

Orban, savaşın çok yönlü ele alınması gerektiğini, taraf tutmaktan ziyade zamanın kimden yana olduğuna bakılmasının daha önemli olduğunu belirterek, "Ben zamanın Rusya'dan yana işlediğini düşünüyorum ve zaman geçtikçe AB ve Ukrayna kaybetmekte, Rusya ise daha çok avantaj sağlamakta. Dolayısıyla ben diyorum ki bir an önce ateşkes olsun ve iki taraf da bir an önce barış müzakerelerine başlasın." dedi.

AB'de aile, tanrı ve ulus gibi değerlerin daha fazla önemsenmesi gerektiği düşüncesinde oluğunu aktaran Orban, haziranda yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrasında AB içinde belirli açılardan değişim yaşanmaya başlanabileceğini ifade etti.

Orban, AP içinde sağ ve merkez sağı bir araya getirme çabası içinde olduğunu kaydetti.

- "TRUMP ABD BAŞKANI OLSAYDI SAVAŞ OLMAZDI"



Eski ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye de değinen Orban, Trump'a şahsen saygı duyduğunu belirterek, "Trump eğer ABD Başkanı olsaydı o zaman şu an savaş olmazdı diye düşünüyorum. Bundan kesinlikle eminim. Yani güçlü bir ABD Başkanı gerçekten her türlü savaşı durdurabilir. Avrupa'yla alakalı." şeklinde konuştu.

Orban, Trump'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda Ukrayna'daki savaşı sonlandırabileceği görüşünde olduğunu belirterek, İsrail ve Gazze konusunda da benzer bir durumun söz konusu olacağını ifade etti.

- MACARİSTAN'IN AB DÖNEM BAŞKANLIĞI



Macaristan'ın bu yılın ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığını alıp almayacağına ilişkin bazı spekülasyonların yapıldığını hatırlatan Orban, "Dönem Başkanlığını elbette ki alacağız." diye konuştu.

Orban, ülkesinin dönem başkanlığı sürecinde AB'nin genişleme konusunun gündeme taşınacağına, bu hususta Ukrayna'dan önce Balkan ülkelerinin geldiğine dikkati çekerek, Avrupa'nın rekabet hususunda kaybettiği ivmeyi yeniden kazanması gerektiğini sözlerine ekledi.

