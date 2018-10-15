Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Türkiye’nin tank avcıları 12’den vurdu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı olan “yeni nesil tank avcılarının” geliştirilmesine yönelik projede ortaya çıkan araçlar ve silah sistemi, testlerde başarılı bir sınav verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Savunma Sanayii Başkanlığı ile FNSS arasında imzalanan Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi’ne yönelik yoğun bir çalışma yürütülüyor. Proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan ve yurt içinde üretilen tanksavar füzeleri, muharebe etkinliğini artıracak şekilde, geliştirilen tanksavar kulesi zırhlı araçlara entegre ediliyor. Projeyle 260 tanksavar sistemi kullanılacak.

YERLİ FÜZE ATACAK

ROKETSAN’ın tasarladığı Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi’nin(OMTAS) entegre edildiği Pars 4x4 atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Pars operasyonlarda yeri ve milli füze OMTAS’ı fırlatacak. STA Projesi kapsamında geliştirilen paletli ve tekerlekli araçların seri üretimlerinin 2021’de tamamlanması ve 260 aracın tamamının Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA