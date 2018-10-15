Türkiye’nin tank avcıları 12’den vurdu

Savunma Sanayii Başkanlığı ile FNSS arasında imzalanan Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi’ne yönelik yoğun bir çalışma yürütülüyor. Proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan ve yurt içinde üretilen tanksavar füzeleri, muharebe etkinliğini artıracak şekilde, geliştirilen tanksavar kulesi zırhlı araçlara entegre ediliyor. Projeyle 260 tanksavar sistemi kullanılacak.

YERLİ FÜZE ATACAK

ROKETSAN’ın tasarladığı Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi’nin(OMTAS) entegre edildiği Pars 4x4 atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Pars operasyonlarda yeri ve milli füze OMTAS’ı fırlatacak. STA Projesi kapsamında geliştirilen paletli ve tekerlekli araçların seri üretimlerinin 2021’de tamamlanması ve 260 aracın tamamının Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.