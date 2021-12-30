Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Bekar: 2021, Türkiye-Özbekistan ilişkileri için oldukça başarılı bir yıl oldu

AA 30 Aralık 2021 Perşembe 12:28 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 12:28

Bekar, AA muhabirine, 2021'de Özbekistan-Türkiye ilişkileri ile gelecek yıl perspektiflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl, iki ülke arasında en üst düzeyde çok sayıda karşılıklı ziyaret ve etkinliklerin yapıldığını belirten Bekar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla ülkenin tarihi Semerkant şehrinde Türkiye'nin konsolosluk açtığını ve Taşkent dışında konsolosluk açan Özbekistan'daki iki ülkeden biri olduğunu söyledi.

Bekar, Özbekistan ve Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde olduğuna dikkat çekerek, "2021 yılı, Türkiye-Özbekistan ilişkileri için oldukça verimli ve başarılı bir yıl oldu." ifadesini kullandı.

Siyasi ilişkilerin zeminini oluşturacak ilişkileri kurmanın önemli olduğunu vurgulayan Bekar, bunun da ekonomik ve kültürel ilişkilerden geçtiğini dile getirdi.

Büyük bir potansiyeli olan iki ülke arasındaki ticari ekonomik ilişkilerin her geçen gün katlanarak arttığına işaret eden Bekar, 2020'de 2,1 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin bu yılın 10 ayı itibarıyla 3 milyar doları aştığını aktardı.

Bekar, "Bu trend, böyle devam etmesi durumunda Türkiye ve Özbekistan cumhurbaşkanlarının ortaya koydukları 5 milyar dolarlık ikili ticaret hedefini çok hızlı bir şekilde yakalayacağız. Hatta 5 milyar dolarlık hedeften de öte 10 milyar dolarlık hedefe doğru ilerleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kültürel ilişkilerin de önemine değinen Bekar, ortak tarih ve değerlere sahip Türk ve Özbek halkları arasındaki ilişkilerin gelişmesinde kültürel ilişkilerin önemli olduğunu vurguladı.

Bekar, Türkiye'de "Özbekistan Kültür Günleri"nin düzenlendiğini, Taşkent'teki film festivaline Türkiye'den sanatçıların katıldığını, İstanbul'daki "Korkut Ata Film Festivali"ne Özbek sanatçıların gittiğini anımsatarak bu sene Özbekistan'ın Kokand şehrinin "Türk Dünyası Turizm Başkenti", Hive'nin ise "Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildiğini ve bununla ilgili etkinliklere ev sahipliği yapıldığını belirtti.

- "TÜRK SERMAYELİ 321 ŞİRKET KURULDU"

Türkiye'nin Özbekistan'ın dış ticaretinde Çin, Rusya ve Kazakistan'ın ardından 4'üncü sırada bulunduğunun altını çizen Bekar, Türkiye'nin Özbekistan'da en çok şirket kuran ülke olduğunu ve ocak-ekim döneminde ülkede Türk sermayeli 321 şirketin kurulduğunu söyledi.

Bekar, bugün başta tarım, gıda, inşaat ve enerji alanları olmak üzere ülkede 2 bine yakın Türk sermayeli şirketin faaliyet gösterdiği bilgisini paylaştı.

Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticaretin çok dengeli şekilde gelişmekte olmasının önemine işaret eden Bekar, "Özbekistan, Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyor, Türkiye'den de 1,5 milyar dolarlık ürün ithal ediyor." dedi.

Bekar, kardeş Özbek halkı ile siyasi, ticari, ekonomik, güvenlik ve diğer alanlardaki ilişkileri geliştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Uzun yıllar iki ülke arasındaki ilişkilerde bir boşluk meydana geldi. Bu boşluğu kapatmak için hem Türk hem de Özbek tarafı çok çaba gösteriyor. Tüm bunların başında iki ülke cumhurbaşkanlarının ortak iradeleri var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim; Özbekistan ve Türkiye cumhurbaşkanlarının ilişkileri geliştirme iradeleri tüm kurumlar için itici güç oluyor. Bizi olumlu yönde sevk eden ana unsur, cumhurbaşkanlarımızın ortak iradeleridir."

- "2022'DE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 30. YILI KUTLANACAK"

Gelecek sene martta iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 30. yılının kutlanacağını belirten Bekar, Özbekistan'ı ilk tanıyan ülke olan Türkiye'nin Taşkent'te ilk diplomatik misyon açan ülke olduğunu kaydetti.

Bekar, Türkiye'nin Taşkent'te büyükelçilik açtığı binanın o dönemde Özbekistan Dışişleri Bakanlığına ait olduğunu, Özbek tarafının o dönemde binayı Türkiye'ye hediye ettiğini ve Mart 1992'den itibaren Türk Büyükelçiliğinin bu binada faaliyet gösterdiğini anlattı.

Gelecek sene ikili ilişkiler çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini aktaran Bekar, 2020'de ilki Ankara'da yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ikincisinin 2022'nin ilk yarısında Taşkent'te yapılmasının öngörüldüğünü ve bu vesileyle Türkiye'den Özbekistan'a üst düzeyde ziyaretlerin yapılmasının beklendiğini söyledi.

Bekar, gelecek senenin iki ülke arasında yoğun geçeceğini vurguladı.

- "ÖZBEKİSTAN'DAKİ REFORMLARI DESTEKLİYORUZ"

Özbekistan'da başlatılan reform ve değişim süreci ve bu sürece Türkiye'nin desteğine değinen Bekar, "Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Özbekistan'da başlattığı reform sürecini, Türkiye olarak bütün kalbimizle destekliyoruz. Bu, bizim için en önemli unsur." ifadesini kullandı.

Bekar, Türkiye'nin sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi Özbek tarafına aktarmak istediklerini belirterek bu çerçevede Özbek tarafına danışman desteğinde bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu kapsamda turizm, tarım, ormancılık, dış ticaret ve yatırım alanlarındaki Özbek kurumlarında daha önce Türk danışmanların görevlendirildiğini aktaran Bekar, son olarak Özbekistan'daki iki mimarlık üniversitesine Türk rektörlerin atandığını kaydetti.