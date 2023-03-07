'Türkiye'nin toparlanmayı başarılı bir şekilde yürüteceğine dair haklı bir algı var'

Rodriguez, video konferans yoluyla BM'nin günlük basın brifingine bağlanarak gazetecilerin sorularını cevapladı.

BM'nin Türkiye için başlattığı insani yardım çağrısına değinen Rodriguez, halihazırda üç aylık bir süre için 1 milyar dolar olarak açıklanan çağrıya sadece 100 milyon dolarlık bir katkı sağlandığına dikkati çekti.

Rodriguez, trajedinin çok büyük olduğunu ve yardımın çoğunun Almanya ve ABD'den geldiğini belirterek "İnsani yardımları karşılamak için ilave katkıya ihtiyacımız var. Türkiye'nin gelecek aylarda etkili bir toparlanma ve yeniden inşa sürecini başarılı bir şekilde yürüteceğine dair haklı bir algı var." dedi.

Türkiye'de genel devlet yapısı, Dışişleri Bakanlığı, AFAD ve İçişleri Bakanlığının koordineli bir şekilde etkin bir çalışma yürüttüğünü belirten Rodriguez, öte yandan yıkımın 11 şehir ve yaklaşık 9 milyon kişiyi etkilediğinin altını çizdi.

Çadır ve barınma imkanlarının çok büyük bir ihtiyaç olduğunu belirten Rodriguez, "İhtiyaç o kadar büyük ki küresel tedarik zinciri bu ihtiyacı karşılayamıyor." diye konuştu.

Rodriguez, küresel ölçekte depolarda bulunan çadırlara ulaşılmaya çalışıldığını, aynı zamanda barınma için prefabrik ev ve konteynerlerin de daha pahalı ancak iyi bir seçenek olduğunu ifade etti.

Halihazırda bölgede yaklaşık 600 BM personelinin aktif çalıştığını aktaran Rodriguez bunların 500'ünün Türk personel olduğunu dile getirdi.