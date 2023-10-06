Türkiye'yi işaret etti: Büyük Turan'ın yeniden doğmasını heyecanla bekliyoruz

Kırıkkale Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan "2. Uluslararası İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi Sempozyumu"nun ardından, Yahşihan Belediyesi'nin düzenlendiği yemek programında konuşan Azerbaycan Din İşleri Komitesi Bakan Yardımcısı Dr. Seyyad Salahlı, Türklere mahsus büyük bir misafirperverlikle karşılaştıklarını söyledi.

200 yıldan sonra öz topraklarına kavuştuklarını ifade eden Salahlı, "Türk dünyasının inşası için başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev ve bütün dünya, büyük Türk'ün ve büyük Turan'ın yeniden doğmasını heyecanla bekliyor, bazıları da korkuyor. Azerbaycan bugün galip kaldı. Çünkü, 200 yıldan sonra topraklarımızı tamamen temizledik. Öz yolumuzdan gideceğiz, hiçbir zaman öz hükmümüzden ve öz arazimizden hiç kimseye pay vermeyeceğiz" dedi.

Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü Rektörü Doç. Dr. Akil Şirinov, "Türkiye'nin derdi derdimiz, kederi kederimizdir. Türkiye bizim zor anlarımızda bize yardım etmiştir. Azerbaycan'da ha keza Türkiye'nin zor anlarında yanında olmuştur. Azerbaycan'ın zor günlerinde Türkiye'deki kardeşlerimiz yardımımıza koşmuştur. Karabağ savaşında Türkiye'nin bize desteğini gördük. Özellikle, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Azerbaycan'ın arkasındayız' sözünü, Azerbaycan halkı unutmadı" diye konuştu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Azerbaycan devletinin ve halkının yaraları sarmak için her türlü yardımı sağladıklarını anlatan Şirinov, "Deprem olduğunda da Azerbaycan halkı yardıma koştu. Kimin elinde evinde ne varsa deprem sonucunda zor durumda kalan kardeşlerimize yardım için koştular. Bu bizim kardeşlik borcumuzdur. Azerbaycan devleti de hükümeti de deprem bölgelerine yardım yaptı. İnşallah kardeşliğimiz ebediyete kadar devam eder" şeklinde konuştu.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ise, büyük şehirlerin dışında üniversitesi olan tek ilçenin Yahşihan olduğunu ifade ederek, 13 ülkeden misafir ağırladık. Atalarımız bütün dünyadan gelen misafirleri ağırlamışlar. Bugünde misafir ağırlamak bize düştü. Bize de belediye olarak düşen görev misafir etmek. Türk misafirperverliğini Türk kardeşliğini Türk dostluğunu göstermek. Gerçekten güzel bir ortam vardı" dedi.