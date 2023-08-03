İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2023 Perşembe / 17 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9595
  • EURO
    29,6012
  • ALTIN
    1677.68
  • BIST100
    7221.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkleri ülkesine davet etti: Yatırımcılara destek sağlamaya hazırız
Politika

Türkleri ülkesine davet etti: Yatırımcılara destek sağlamaya hazırız

İran'ın Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi, iş ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi anlamında Türk yatırımcılara destek sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 19:11 - Güncelleme:
Türkleri ülkesine davet etti: Yatırımcılara destek sağlamaya hazırız
ABONE OL

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Mohammad Ebrahimi, ETSO Başkanı Salim Özakalın'ı ziyaret etti.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin konuşulduğu ziyarette Ebrahhimi, ilişkilerin artması noktasında Erzurum'un önemli olacağını belirtti.

Ebrahimi, 1 yıldır Erzurum'da görev yaptığını anımsatarak, "Erzurum havası ve insanlarıyla çok güzel bir şehir. Kardeş ülke olan Türkiye ve İran'ın birçok ortak yanı var. İki ülkede zengin tarih ve kültür varlığına sahip. İnşallah, birbirini tamamlayan potansiyellerimizi karşılıklı olarak değerlendirerek yapacağımız işbirlikleriyle bu zenginliklerimizi ekonomik anlamda daha ileriye taşırız." ifadelerini kullandı.

İran'da Türk yatırımcılara destek sağlamaya hazır olduklarını aktaran Ebrahimi, İran'ın doğu ve batısında iki serbest sanayi bölgesi olduğunu söyledi.

Ebrahimi, 25-27 Eylül tarihlerinde Van'da sınır illerinin valilerinin katılımıyla toplantı yapacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Üretim maliyetlerinin çok ucuz olduğu bölgelerimizdeki yatırım imkanlarını ve potansiyellerini Türk firmalarının kullanmasını istiyoruz. Fuarlar ve benzeri organizasyonlar konusunda ETSO aracılığıyla işbirliklerimizi artırmayı hedefliyoruz. Van'da yapacağımız toplantıya, ticaret ve sanayi odaları başkanlarını da davet edeceğiz."

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İran'dan yardım ekiplerinin Türkiye'ye koştuğuna dikkati çeken Ebrahimi, bölgedeki şehirlerin ayağa kaldırılması için ellerinden geleni yapmak istediklerini, özellikle tedarik noktasında ülke firmalarıyla işbirliği için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Özakalın ise, İran'la ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılması için çaba gösterdiklerini belirterek, "İki ülke arasındaki bağı, ekonomik anlamdaki işbirlikleriyle daha da güçlendireceğimize inanıyoruz. Yakın zamanda iş insanlarıyla Tebriz'e gezi düzenlemeyi planlıyoruz. İnşallah iki ülke arasında ticaretimizi geliştirme anlamındaki karşılıklı gayretlerimizin olumlu sonuçlarını görürüz." diye konuştu.

  • İran Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi
  • iran
  • türkiye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.