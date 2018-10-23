Türklüğümüzden bir kayıp olmaz 

Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın, Bakanlar Kurulu’ndan sonra yaptığı açıklamada Danıştay’ın Öğrenci Andı ile ilgili kararında kendisini yürütmenin yerine koyduğunu söyledi. Kalın şunları kaydetti: Milli kimliğin en geniş kuşatıcı şekilde ifade edilmesi gayet doğaldır. Bu ifade okullarda okunmayınca bizim Türklüğümüzden kayıp olmaz. Dolayısıyla bunun bir milli kimliğin çerçevesiyle sınırlarıyla ilgili takdim edilmesi doğru değil. Burada Danıştay’ın kendini yürütmenin yerine koyması ve böyle bir karar vermesi söz konusu.

CİNAYET AYDINLATILACAK

Kabine toplantısında Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın yaptığı görüşmenin de değerlendirildiğini kaydeden Kalın şu bilgileri verdi: “Münbiç yol haritasının önemi vurgulandı. Trump ile FETÖ ile mücadele de görüşüldü. Trump, İdlib Mutabakatı nedeniyle Başkanımıza teşekkür etti. Kaşıkçı cinayetinin önümüzdeki günlerde aydınlatılması hakkında konuşuldu.”

Doğu Akdeniz’de Rum ve Yunan tacizlerinin neden olduğu gerilimin sorulması üzerine Kalın “Doğu Akdeniz’de gerilim var şeklinde değerlendirmeleri sizler de yapıyorsunuz, uluslararası basın da yapıyor. Uluslararası hukukun gerektirdiği birtakım şartlar var. Burası bizim bölgemiz diye kendilerine göre çizdikleri haritaları esas alıp yaptıkları değerlendirmeler var. İstedeğimiz Doğu Akdeniz’de iki tarafın da ortak menfaatlerini esas alacak bir modelin geliştirilmesi” cevabını verdi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak da konsolosluğun kayıp olan aracına ulaşıldığını belirten Kalın “İncelemeler yapılacak. Kaşıkçı cinayeti işlendiği günden itibaren bu konuda bütün birimlerimiz hassas çalıma yürüttü. Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak. Suudi Arabistan bizim için önemli ülkedir. Bunlara zarar gelmesini elbette istemeyiz. Fakat bütün fotoğrafa baktığımız zaman İstanbul Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturma büyük önem arz ediyor.”