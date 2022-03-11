AA 11 Mart 2022 Cuma 10:16 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 10:16

Resmi devlet televizyonu Altın Asır'ın haberine göre Berdimuhamedov, Yıldırım'ı kabulünde yaptığı konuşmada, 12 Kasım 2021'de Türkiye'de yapılan 8. Türk Konseyi zirvesine, Türkmenistan'ın gözlemci üye olarak katıldığını belirtti.

Bu tarihi gelişmenin Türk devletleri arasındaki ikili ilişkileri ve iş birliğini daha da geliştireceğine inandığını ifade eden Berdimuhamedov, "Ayrıca ülkemizin Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Ticaret ve Sanayi Odasına katılmaya ilgi gösterdiğini belirtmek isterim." dedi.

Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde de bu konu hakkında fikir alışverişi yaptığını belirterek "Türkmen-Türkiye iş birliği birçok alanda verimli şekilde sürdürülmekte. İki kardeş ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek için gelecekte yapılacak girişimleri destekleyeceğim.' diye konuştu.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım ise Türkmenistan'ın Teşkilat'a katılmasının, bu uluslararası kuruluşu daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Ticaret ve Sanayi Odası kuruluşları çerçevesinde de ikili ilişkilere devam etmek istediklerini söyleyen Yıldırım, "Bölgenin geleceği ve gelişimi için ileride ikili ilişkileri ve iş birliğini daha da sıkılaştırmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yıldırım, yıllar önce başkent Aşkabat'a geldiğini hatırlatarak "O zamanki Aşkabat ile şimdiki Aşkabat arasında büyük fark var. Şehirde çok büyük gelişim kaydedilmiş. Bu, sizin eseriniz ve Türkmen halkı için yaptığınız işlerin ispatı." değerlendirmesini yaptı.

Anavatan Türkmenistan'da yabancılık çekmediğini dile getiren Yıldırım, "Evimizden uzakta olmamıza rağmen kendimizi evimizde gibi hissediyoruz." dedi.