Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski'nin Ofisinin Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva'ya göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler "kesinlikle ilerledi".

İstanbul'daki görüşmelerde ilk kez ültimatomlar ve kırmızı çizgiler vermek yerine Rus tarafının Ukrayna'nın tutumunu dinlediğini söyledi.

BBC Radio 4'ün Today programına katılan Zhovkva'ya doğu bölgeleri sorulduğunda Ukrayna'nın "tek bir inçlik" toprak ticareti yapmayacağını söyledi.

Zhovkva ayrıca, Rusya'nın bu bölgelerdeki operasyonlarını azaltacağını söylemesine rağmen Rusya'nın ne Kiev'den ne de Çernihiv'den askerlerini çekmediğini söyledi.

DOLMABAHÇE'DE TARİHİ ZİRVE

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri dün İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, konuşmanın ardından başladı.

Toplantı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından sona erdi.

Görüşmelere Rus iş insani Roman Abramoviç de katıldı. Rusya ve Ukrayna'da arabuluculuk çalışmaları yürüten Abramoviç, ay başında Moskova ve Lviv'de temaslarda bulunmuştu.

ABD basınında çıkan haberlerde, Amerikan yönetiminin, arabuluculuk çalışmaları nedeniyle Abramoviç'i yaptırım uygulanan "Rus oligarklar" arasına almadığına yer verilmişti.

PODOLYAK: KİLİT KONU, ULUSLARARASI GÜVENLİK GARANTİLERİ KONUSUNDA ANLAŞMA

Toplantı devam ederken Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Kilit konu, Ukrayna için uluslararası güvenlik garantileri konusunda bir anlaşmanın sağlanmasıdır. Ancak böyle bir anlaşma ile savaşı Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu şekilde sonlandırabiliriz." dedi.

Podolyak, müzakerelerin bir gündeminin de birikmiş tüm insani sorunların çözülebilmesi için ateşkesin sağlanması olduğunu vurgulayarak savaş kurallarının ihlalinin artmasının da önemli bir sorun olduğunu kaydetti.

Toplantıda savaş esirlerine muamele konusunun da gündeme geldiğini belirten Podolyak, "Her iki taraf da savaş kurallarına uymalı. Her ihlal vakası ilgili makamca ayrıntılı şekilde araştırılacak ve uygun yasal sonuçları olacaktır." diye konuştu.

PUTİN'İN MÜŞAVİRİ MEDİNSKİY: ESİR RUS ASKERLERE ZORBALIK YAPANLARI CEZALANDIRMA SÖZÜ VERİLDİ

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy de toplantı sürerken gazetecilere yaptığı açıklamada, esir alınan Rus askerlerinin bacaklarından silahla vurulmasının gündeme geldiğini aktardı.

Medinskiy, "Rus askerlerine zorbalık yapanların video kayıtlarını protesto ettiğimizi söyleyebilirim. Bu protesto Ukrayna tarafı tarafından kabul edildi. Bu savaş suçlarına izin verenlerin yakalanmaları halinde en ağır önlemleri alacaklarına söz verdiler." ifadesini kullandı.

RUS HEYET: GÖRÜŞMELER YAPICI GEÇTİ

Toplantının sona ermesinin ardından da açıklama yapan Rus heyeti, Ukrayna tarafıyla İstanbul'da yaptıkları görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini söyledi.

UKRAYNALI MÜZAKERECİ ARAKHAMİA: 8 ÜLKEYİ GARANTÖR OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ

Ukraynalı müzakereci Arakhamia da görüşmelerin ardından, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi.

"TÜM DÜNYA SİZLERDEN GELECEK HAYIRLI VE MÜJDELİ HABERLERİ BEKLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında, Türkiye'nin tüm uluslararası platformlarda iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetini koruyan adil bir yaklaşım sergilediğini belirterek "Heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın taraflarla temasları sonucunda, daha önce Belarus'ta bir araya gelen heyetlerin, bir sonraki görüşmesini İstanbul'da yapmasına karar verilmişti.