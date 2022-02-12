Ukrayna'dan Türkiye'nin teklifine cevap

12 Şubat 2022 Cumartesi 13:01 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 13:01

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak, tüm tarafların mutabakat sağlaması halinde Kiev'in Donbass Temas Grubu toplantılarının Türkiye'de yapılmasına hazır olduğunu belirtti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Normandiya formatında siyasi danışmanlar düzeyinde bir toplantı yapıldı. 9 saat süren toplantıda Rusya'yı Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak temsil etti.

Müzakerelerden sonra açıklamalarda bulunan Yermak, "Bu öneriyi duyduk, Türk partnerlerimiz önerdi, biz sevinçle ve minnetle kabul ettik. Eğer tüm taraflar mutabakat sağlarsa, o zaman elbette Ukrayna, müzakereleri sürdürmek için Türkiye'de buluşmaya hazır olacaktır" dedi.

Donbass Temas Grubu toplantılarının şu anda pandemi kısıtlamaları nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldığını anımsatan Yermak, "Önemli olan, bu müzakerelerin sonuç vermesi. Onların yapıldığı yer önemli ancak birincil öneme sahip değil" ifadelerini kullandı.