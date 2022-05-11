Ümit Özdağ itiraf etti: Gizli görevler yaptım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "operasyon çocuğu" ithamına cevap veren Özdağ, Flash TV'de katıldığı bir programda şöyle konuştu: "Operasyon çocuğu diyor, evet doğrudur. Ben siyaset öncesinde, akademik hayatımda Türkiye Cumhuriyeti devletinin değişik kurumları için, Türkiye'nin milli güvenlik çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında belirli görevler aldım. Resmi devlet görevleri, yasaya uygun, gizli görevler aldım. Benim kayıtlarımda var, bunları da biliyorlar. Evet ben milli hedeflerin gerçekleşmesi için, onurla gururla Türkiye Cumhuriyeti devletine, Türk devletine hizmet ediyorum."

BİLKENT'TE PROTESTO

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen ve kendisinin de katılımcısı olduğu bir panelde öğrenciler tarafından protesto edildi. Öğrenciler, "Üniversitede ırkçılığa izin vermeyeceğiz. Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarını attı. Eylemin ardından polis ve güvenlik görevlileri üniversitelilere müdahale etti.