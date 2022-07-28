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Politika

Ümit Özdağ'dan skandal sözler: Zafer Partisi'ne oy vermeyeceklerse anne ve babanızı eve kilitleyin

Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'teki sığınmacıların nasıl gönderileceğine ilişkin bir toplantı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada skandal bir çağrıya imza atan Ümit Özdağ, gençlere Zafer Partisi'ne oy vermeyecek olan anne ve babalarını seçim günü eve kilitlemelerini söyledi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 15:39 - Güncelleme:
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Son günlerde sığınmacılar üzerinden yaptığı ırkçı açıklamalarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'e ziyarette bulundu.

Kilis'teki sığınmacıların nasıl gönderileceğine ilişkin bir toplantı düzenleyen Özdağ, gençlere seslenerek skandal bir öneride bulundu. Özdağ, gençlere Zafer Partisi'ne oy vermeyecek olan anne ve babalarını seçim günü eve kilitlemelerini söyledi.

"EVE KİLİTLEYİN OY KULLANAMASINLAR"

Irkçı açıklamalarına demokrasi karşıtı önerilerini ekleyen Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede 10 milyonu aşan sığınmacı var. Sığınmacıları yollayacak bir tek parti var. O da Zafer Partisi. Türk gençliğinin büyük bir desteği var. Türk geçlerine tekrar Kilis'ten teşekkür ediyorum. Fotoğraf çektirmeye geliyorlar nereye gitsem. Ben de onlara şöyle söylüyorum. Annenizi ve babanızı da ikna edin. Diyorlar ki evet ikna ediyoruz. İkna edemezseniz seçim günü eve kilitleyin, oy kullanmasınlar."

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