Uzmanlar, harekat sonrası Esed rejimine dikkat çekti!

Bugün Gaziantep'te gerçekleşen terör saldırısı sonrası bir kara harekatı ciddiyetinin arttığını ifade eden İst. Gelişim Üni. Öğr. Üy. Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer, "Bölgedeki aktörler bu harekatın ne zaman gerçekleşeceği konusunda bize birtakım bilgiler verebilir" dedi.

Soçi mutabakatına dikkat çeken Tuncer, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada bu mutabakatın altını çizdi. "Bazı noktalarda gereklilikleri yerine getiremedi" dedi. Eleştiri muhtemelen Rusya ve Türkiye arasında bir kara operasyon konusunda birtakım görüşmelerin gerçekleştiğini Türkiye'nin de bastırdığını anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'daki durumu sebebiyle Suriye'de Türkiye'nin bazı isteklerine olumlu cevap vereceğini dile getiren Tuncer, "Son operasyonda Suriye hava sahasının Türkiye'ye açıldığı iddiasının bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. 2015'den 2020'ye kadar 5 yılda kara harekatımız var. Gelinen noktada Türkiye'nin bölgedeki YPG'nin sıkıştırılması noktasında daha ısrarlı adımlar atılmasını bekliyoruz." dedi.

ABD'nin harekat öncesi yayınladığı tweetlere işaret eden Tuncer, "Türkiye'nin, müttefiklere "Ben buraya operasyon yapacağım, kendi askerlerinizi bölgeden çekip çekmemek sizin inisiyatifinizde" şeklinde bir bilgi notu verdiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki düzenin Türkiye ve Esed rejimi arasındaki ilişkiye göre şekilleneceğini belirten Tuncer, "Suriye tarafından çok sert beklenen bir açıklama olmadı. Esed rejimi de bu operasyona olur vermiş gibi. YPG ve Esed rejimi arasındaki ilişkilerin iyi gitmediği üzerinden bunu okuyabiliriz. Rejimin YPG'ye olan bakış açısının değiştiğini ve bunun Türkiye'ye alan açtığını gözlemliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz" sözlerine ele alan Tuncer, "MİT ve Suriye arasındaki görüşmeler son bir yıldır yoğunlaştı. Rusya iki taraf için arabulucu olmaya istekli olduğunu da biliyoruz. Türkiye, bölgedeki yeni konjektöre göre bir politika belirleme yolunda. Suriye'nin harekatla ilgili Türkiye'ye üstü kapalı bir olur verdiğini söyleyebiliriz" dedi.