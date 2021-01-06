06 Ocak 2021 Çarşamba 17:24 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 17:29

Yunan medyası, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle çok sayıda F-15 jetinin, Doğu Akdeniz'de bir tatbikata katılması için Girit'teki Suda Üssü'ne geleceğini iddia etti.

İsrail Savunma Bakanlığı da Yunanistan'ın İsrail ile yapacağı 1,68 milyar dolarlık 20 yıl süreli savunma anlaşmasını onayladığını açıkladı. Anlaşma kapsamında İsrail'den eğitim uçağı alınması ve bu ülkeden bir firmanın Yunanistan'da uçuş okulu açması yer alıyor.

Yunanistan’ın Suudi Arabistan ve İsrail’le attığı yeni adımları Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Barış Doster, Sputnik için değerlendirdi.



‘Suudi Arabistan’ın Doğu Akdeniz’de doğrudan bir çıkarı yok’

ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal da Suudi Arabistan’ın Girit’e uçak göndermesinin Türkiye’ye karşı iyi niyet beslemediğinin bir işareti olarak algılanması gerektiğini düşünüyor.

Biden’ın göreve gelmesi ile sürecin daha da netleşeceğini ifade eden Uysal, sözlerine Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye karşı tavrında bir tercih yapması gerekebileceğini de ekliyor.

Suudi Arabistan’ın Doğu Akdeniz’de doğrudan bir çıkarı olmadığını kaydeden Uysal, bu hamlenin iyi niyete sığan bir durum olmadığını da belirtiyor ve “Yemen’de perişan olmuş bir Suudi Arabistan’ın Girit’te Yunanistan’a destek olması veya böyle bir görüntü vermesinin ne faydası var anlamak zor. Çok mantıksız buluyorum” diyor.