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Varank: Batı illerinde de PKK’yı belediyelere sokmak istiyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Diyarbakır’da ve bölgede yaptıkları gibi batı illerinde de PKK’yı belediyelere sokmak istiyorlar. Biz bu tezgahı bozacağız” dedi.

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Gençlik Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen, “Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu”na katılan Bakan Varank bir konuşma yaptı. Merhum Prof. Dr. Sezgin’in ülkenin yetiştirdiği en başarılı ve çalışkan ilim insanlarından biri olduğunu ifade eden Varank, yüreği memleket sevdasıyla çarpan Sezgin’in kendisini, medeniyetin ilmi birikimini gün yüzüne çıkarmaya adadığını belirtti. Varank, Diyarbakır’ın maalesef uyuşturucu ticaretiyle, terörle anılır hale getirildiğini söyledi. 

İHANET ETTİLER

Bakan Varank, “Bunlar sadece bugünümüze değil, geçmişimize de ihanet ettiler. Milletin verdiği yetkiyi, terör örgütüne peşkeş çektiler. Belediye imkanlarıyla, Diyarbakır’ı, binlerce yıllık Sur’u talan ettiler. Bizim bunları unutmamız, affetmemiz mümkün değil. Şimdi sorumluları tepeden aşağı yargı önünde hesap veriyorlar. Bu hesabı tarih önünde ve Hakkın huzurunda verecekler. Yakıp, yıkılan Sur’u yeniden ihya ettik. 

Bu zillet ittifakının sonucunda zamanında Diyarbakır’da ve bölgede yaptıkları gibi batı illerinde de PKK’yı belediyelere sokmak istiyorlar. Biz bu tezgahı inşallah bozacağız” diye konuştu. 

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