Vesayet hevesi
Danıştay 8. Dairesi’nin, ilköğretim okullarında öğrenciler tarafından okunan “Öğrenci Andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Kararın ardından Hükümet kanadından, eğitimcilerden ve STK’lardan tepki yağdı.
- STAR ANKARA
Öğrenci Andının kaldırılmasının iptali’ ile ilgili hukukçular Danıştay 8. Dairesi’nin kararını askeri vesayetin bir hamlesi olarak değerlendirdi. Hukukçu Cüneyt Toraman, “Danıştay, 1930’lardan beri uygulanıyor, diyerek Öğrenci Andı’nı tekrar geri getirmeye çalışıyor. O zaman ‘Uzun zaman yasaktı’ diyerek, başörtüsüne de yasak mı getireceksiniz. Bu vesayet hamlesidir” diye konuştu.
KURŞUN ASKER
Danıştay’ın, ilköğretim öğrencilerinin her sabah ‘Türküm, doğruyum, çalışkanım’ sözüyle başlayan ‘And içme’ törenini yeniden getiren kararı hukukçularda tepki yarattı. Danıştay’ın gerekçesinin hukuk dışı olduğuna dikkat çeken Cüneyt Toraman, “Yargının içinde, geçmişte çok büyük hizipler oluşmuştu. Tam hakkaniyetle yargılamaya geçtiğimizi düşündüğümüz, vesayet dönemini hatırlatan bu kararla karşılaştık. Bu karar, vesayet sisteminin eskiden olduğu gibi ilkokuldan itibaren vesayete boyun eğen kurşun asker yetiştirmeye, askere itaat eden öğrenciler yetiştirmeye yönelik bir hamle. Yargıçlar özgürlükler için vardır, yasaklar için değil.
Hukuki süreç sürüyor
Milli Eğitim Bakanlığın (MEB) Danıştay’ca alınan, ilköğretim okullarında uygulanan “Öğrenci Andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal kararının kesinleşmediği belirterek, “İlk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. Hukuki süreç devam etmektedir” denildi.
DANIŞTAY İDARE ADINA KARAR VEREMEZ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı kararlarının ihtilaf çıkarmayıp, ihtilafları gidermesi gerektiğini vurgulayan ve Anayasa’ya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçtiğini belirten Gül “Anayasamız’a göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar. Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi’nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçütleri karşılamaktan uzak kalmıştır.” ifadesini kullandı.
ANAYASAYI ÇİĞNEDİ
Yargı yetkisinin, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğuna işaret eden Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ “Öğrenci Andı kararı ile Danıştay’ın hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış, dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca, Anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir” dedi.
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