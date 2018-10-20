Vesayet hevesi

Öğrenci Andının kaldırılmasının iptali’ ile ilgili hukukçular Danıştay 8. Dairesi’nin kararını askeri vesayetin bir hamlesi olarak değerlendirdi. Hukukçu Cüneyt Toraman, “Danıştay, 1930’lardan beri uygulanıyor, diyerek Öğrenci Andı’nı tekrar geri getirmeye çalışıyor. O zaman ‘Uzun zaman yasaktı’ diyerek, başörtüsüne de yasak mı getireceksiniz. Bu vesayet hamlesidir” diye konuştu.

KURŞUN ASKER

Danıştay’ın, ilköğretim öğrencilerinin her sabah ‘Türküm, doğruyum, çalışkanım’ sözüyle başlayan ‘And içme’ törenini yeniden getiren kararı hukukçularda tepki yarattı. Danıştay’ın gerekçesinin hukuk dışı olduğuna dikkat çeken Cüneyt Toraman, “Yargının içinde, geçmişte çok büyük hizipler oluşmuştu. Tam hakkaniyetle yargılamaya geçtiğimizi düşündüğümüz, vesayet dönemini hatırlatan bu kararla karşılaştık. Bu karar, vesayet sisteminin eskiden olduğu gibi ilkokuldan itibaren vesayete boyun eğen kurşun asker yetiştirmeye, askere itaat eden öğrenciler yetiştirmeye yönelik bir hamle. Yargıçlar özgürlükler için vardır, yasaklar için değil.