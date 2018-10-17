Ya temizleyin ya temizleriz

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Yarın (bugün) Moldova’ya gidiyorum. Cuma günü İzmir’de İlham Aliyev’le bir dizi açılışa katılacağız. Biz çalıştıkça Rabbim bereketini veriyor. Biz gayret ettikçe Rabbim zoru kolay kılıyor. Yorgunluğun, yılgınlığın, tembelliğin yeri yoktur” dedi.

BÜROKRASİDEKİ DEĞİŞİM

Bürokrasinin hantallığı yüzünden çok sıkıntı çektiklerini belirten Erdoğan şunları söyledi: “Bu sorunu yeni yönetim sistemiyle geride bırakmayı ümit ediyoruz. Ancak, hala bürokrasinin hantallığından kaynaklanan şikayetler işitiyoruz. Bu tür sıkıntıları geride bırakmamız gerekiyor. Bakanlıklarımız çalışacakları kadroları oluşturdular. Tüm bürokratlar, vazifelerine devam ediyor demektir. Bu tür kişilerin yeniden atanması gibi bir usul yoktur. Bize iş üreten bürokratlar lazım. Her kim ki sır unvanını kaybetmemek için pasif duruma geçmişse, o kişi ekibimizin parçası olmaktan çıkmıştır. Türkiye’nin en çok icraata, projeye ihtiyacı olduğu dönemde kimsenin kapris, kariyer hesaplarıyla vakit kaybedemeyiz. Hala yapmadılarsa yetki devirlerinin yapılıp bürokrasi çarkları işlemelidir.”

YOKSA BİZ TEMİZLERİZ

Erdoğan, terörle mücadelede atılan adımlara da vurgu yaptı ve bu mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade ederek, “Münbiç’te şu anda Mehmetçiğin, Amerikalı askerlerle müşterek eğitim sistemi cereyan ediyor.

Münbiç için belirlenen takvim 90 gün oldu. 90 günlük takvim ne yazık ki şu ana kadar çalıştı diyemeyiz. Çalışmadı. Çalışmazsa biz orada göbeğimizi kesmesini biliriz, gereğini yapacağız. Aynı şekilde Fırat’ın doğusunda gereken adımlar atılmaz, hala bu gecikme süreci devam ederse Fırat’ın doğusunda da özellikle bu YPG/PYD’ye, daha doğrusu PKK’ya karşı atılması gereken adımları en üst düzeyde atacağız ve gereğini de yapacağız. Bütün bu yapılanların salt ülke huzuru için olmadığını, bunların içerisinde o bölgede yaşayan garip gruba insanların huzurunun da bulunuyor. Onların Türkiye’ye kaçışları boşuna değil. Attığımız bu adımlar onları da koruma altına almaya yöneliktir. İdlib’de attığımız adım ne ise Afrin’de attığımız adım da, Cerablus’ta attığımız adım da odur. Bütünüyle o terör koridorunda attığımız adımlar bunlardır. Bu adımları Türkiye, kararlı bir şekilde atmıştır, bundan sonra da atmaya devam edecektir” diye konuştu.

AMAÇ SONUCA ULAŞMAK

Toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için yapılan çalışmalara yönelik soruyu “Amacımız bizler için kanaat oluşturacak bir sonuca ulaşmak” diyerek yanıtladı.

GECİKEN BİR AÇIKLAMA

Rahip Brunson’ın serbest bırakılmasının ardından ABD Başkanı Trump attığı tweetler için ‘Geciken açıklamalar’ nitelemesini yapan Erdoğan, “Türk yargısına güvenin tehditle netice alma yoluna gitmeyin. Türk yargısı kendisine olan güveni boşa çıkarmadı” dedi.