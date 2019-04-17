Binali Yıldırım: Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor Binali Yıldırım 'İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır.' ifadelerine yer verdi.