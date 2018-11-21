Yargı FETÖ'den temizleniyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna, bakanlığı ile yüksek yargı kurumlarının 2019 yılı bütçesini sundu. Hukukun, demokratik düzenin, güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunup yaşatılmasının güvencesinin yargı olduğunu dile getiren Gül “Hiçbirimizin yargı adına vekaleten konuşma hak ve yetkisi de bulunmamaktadır” dedi.

BAĞIMSIZLIK SINAVI

Bakan Gül, Türkiye’nin 15 Temmuz’dan sonra devlet içindeki örgütlü yapı Fetullahçı Terör Örgütü’nden (FETÖ) kurtulmak için kararlı bir mücadele ve arınma süreci başlattığını vurgulayarak, “FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir. Bu mücadeleyi yargının saygınlığını yükselterek, toplumun adalet inancını yine yücelterek sürdüreceğiz. Ülke genelinde fiili darbe suçundan yürütülen soruşturmalar neticesinde toplam 289 dava açılmıştır. Açılan bu davalardan 220’si karara çıkmış olup 69 davada ise yargılamalar devam etmektedir” dedi.

ARINMA SÜRECİ

Akıl ve muhakemeyi değersizleştirip yerine ideolojik adanmışlığı ikame edenlerin ülkeyi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğinin 15 Temmuz’da çok canlı biçimde görüldüğünü ifade eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: İstikameti hukuktan ve vicdanından değil bağlı olduğu örgütten alan FETÖ mensupları, bu ihanetin hesabını hukuk önünde vermeye başladı. Adalet mekanizmasını araçsallaştıran FETÖ, yargı sistemine, milletimizin adalet beklentisine ve adalete duyulan güvene de en büyük kötülüğü yapmıştır.

AK PARTİLİLER HADDİNİ BİLDİRDİ

Öte yandan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarını işgal olarak nitelemesine” toplantıyı yöneten Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer ile AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.