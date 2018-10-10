Yaşa takılanlar zirvede masada

Başkan Erdoğan’ın, MHP’nin hazırladığı yasa teklifine ilişkin devletteki veriler üzerinden tüm detayları anlatarak, tablonun teklifte öngörüldüğü gibi olmadığını ortaya koymayı hedeflediği belirtildi. Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin talimatıyla görüşmelere başlayan AK Parti ve MHP kurmayları, Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de devam ettirilmesine yönelik çalışmalarını belirli bir aşamaya getirmek üzere görüşmeleri sürdürüyorlar.

AYRI BİR ÇALIŞMA DAHA

Liderlerin yapacağı görüşmeye kadar kurmaylar tarafından ittifaka ilişkin genel bir çerçeve belirlenmiş olacak. Son Macaristan seyahatine giderken, “Dönüşte olabilir” diyen Başkan Erdoğan’ın bugünlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesi bekleniyor. AK Parti’de, ittifakla ilgili çalışmanın yanı sıra, görüşme için ayrı bir çalışma daha yürütülüyor. Başkan Erdoğan’ın, MHP lideri Bahçeli’yle görüşmeye giderken yanında, MHP’nin de Meclis gündemine getirdiği ‘emeklilikte yaşa takılanlar’la ilgili dosyayı götürmeyi planladığı öğrenildi.

MHP’lilerin, yaklaşık 800 bin kişinin etkileneceğini ifade etmelerine rağmen, söz konusu düzenlemenin 6 milyon 300 bin çalışanı ilgilendirdiği, dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da özellikle SGK’ya getireceği yükün oldukça ağır olmasından dolayı karşı çıktığı bildirildi. Başkan Erdoğan’ın da, kurmaylarına, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili verilerin detaylarına ilişkin çalışma yapıp dosyasını hazırlamaları talimatı verdiği kaydedildi. Erdoğan’ın, bu bilgileri görüşme sırasında MHP lideri Bahçeli ile paylaşarak, durumun nasıl bir tabloyu içerdiğini anlatmayı planladığı kaydedildi.

İLAVE YÜK GETİRECEK

Meclis’teki sandalye dağılımına göre MHP’nin, diğer muhalefet partileriyle beraber hareket etmesi halinde emeklilikle ilgili düzenlemeyi Meclis’ten çıkarma şansı bulunuyor. Ancak Hükümet’le temas edilmeden böylesi bir düzenlemenin Meclis’ten geçirilmesi, sıkı tedbirlerin alınması gereken bir dönemde ekonomide ‘bütçe dengesi’ni bozacak önemli bir riski içeriyor. Başkan Erdoğan’ın da, geçmiş dönem hükümetlerince alınan “erken emeklilik” kararlarının bütçe üzerine bindirdiği ilave yükü ortaya koyarak, şimdi yapılacak düzenlemeyle ortaya çıkacak tablonun tam olarak görülmesini istediği bildirildi.