'Yaşam tarzına müdahale söz konusu değil'

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, canlı yayında soruları cevapladı. Zeybekci, “İzmirlilere net söz veriyorum, yapı yoğunlaşması olmayacak. Kentsel dönüşümde İzmirli 1 kuruş dahi zarar görüp mağdur olmayacak” dedi. İşte Zeybekci’nin konuşmasından öne çıkan ana başlıklar ise şöyle:

ADAYLIK TEKLİFİ: “Adaylığımız açıklanmadan 10 gün önce sayın Başkanımız teklifte bulundu. Tüm kalbimle, samimiyetiyle İzmir’in millete hizmetkâr olan belediyecilik anlayışına hazır olduğuna inandığım için kabul ettim.

OY HEDEFİ: “Cumhur İttifakı’nı burada gözardı etmemek lazım. İzmirli’nin de değişkenliğe cevap vereceğini dikkate almak lazım. Bu performansı göstereceğiz inşallah. Oy hedefini söylemem. Demokraside şehir ve demokrasi kazanır.”

ALTYAPI SORUNU: İzmirli’nin hassasiseyetlerine baktığımızda söylendiği gibi algılarda değil altyapı, pratik yollar, yeşil alanların yetersizliği ile hassasiyeti. Bunları söylerken yapmamışlar, etmemişler diye bir şey söylemiyoruz. Geçmiş bütün belediye başkanlarımızdan, hizmet eden herkesten Allah razı olsun.”

YAŞAM TARZI: İzmir’i ciddiye almak lazım, eğer oradaki insanlar ‘Biz şundan dolayı endişe ediyoruz’ anlatmak lazım. Yaşam tarzıyla ilgili kaygı yok. Eğer varsa bir endişe bunu kesinlikle dikkatle dinlemek lazım. Herkesin özel hayatı vardır. Kimsenin hayatına karışmak kimsenin haddine değil. Bu şu parti, bu parti diye insanları yargılamamak lazım.”

SIFIR KATI ATIK: “İzmir’in en büyük sorunlarından bir tanesi de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapamadıkları merkezi hükümetle alakalı değil, belediyenin birbiriyle açılan davalardır. Bizim projemiz, hedefimiz çok kısa bir süredir. Başladığımız andan itibaren çevre illerinin de imkanını kullanarak sıfır atık, tabiata gönderebileceklerimizle ilgili maksimum ayrıştırma ve enerji üretimi de dahildir buna.”

EN GÜZEL ŞEHRİMİZ

“İzmir Türkiye’nin, bölgenin, Akdeniz’in en güzel şehri derken bunu da bir kızımızla özdeşlemek ne kadar art niyetli olabilir? Kimseye negatif bir şey söylemeyeceğim. İlla ki bir yolunu bulup, Karşıyaka’ya o stadı yapacağım. Göztepe’ye yapılıyor. İzmir bir zamanlar 5 takımla 1. Lig’te temsil ediliyor. Hepsi başımızın tacıdır. En önemli işimiz bütün kulüplere sahip çıkmak olacaktır. 31 Mart akşamı seçim sonuçlarını konuşurken en çok İzmir’i konuşacaksınız.”