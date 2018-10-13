‘Yeğenim özgür paniğe gerek yok’

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunacağı İsviçre’ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında CHP’li Özgür Özel’in emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin komisyona havale edilmediği iddiasına esprili bir şekilde cevap verdi. Yıldırım şunları söyledi: “O kanunun bize gelişi 1 Ekim, 3 ay değil. Orada Özgür Bey iyi çalışmamış belli ki. Bana ‘amca’ diyor, ben de ‘yeğenim’ diyebilirim herhalde. Yeğenim Özgür, gençsin, geleceğin var. Paniğe lüzum yok, her şey yolunda gidiyor. Meclis üzerine düşen işi yapıyor. Başkan da üzerine düşen işi yapıyor. Öyle çok fazla heyecanla hareket etmeye lüzum yok. Daha önümüzde yoğun bir gündem var, yapılacak çok iş var.”

BİN TEKLİF KOMİSYONDA

Başkan Erdoğan’ın 9 Temmuz’daki yemin töreni ve 15 Temmuz’daki Meclis Başkanı seçiminin ardından Meclisin fiilen işe başladığını hatırlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: “Ondan sonra hemen güvenlikle ilgili bir kanunu, olağanüstü hal kalkınca görüştük. Onu yasalaştırdık. Daha sonra Meclis mutat tatile girdi. O günden bugüne Meclis Başkanlığına 355 kanun teklifi verilmiş. Bayağı kanun teklifi gelmiş. Bu 355 kanunun 352’sini ilgili komisyonlara havale etmişsiz. Başkanlıkta şu anda 3 tane var. İşlemde, gerekli işlemleri yapılıyor. Bu 3’ünün verildiği tarih en fazla 10 gündür, daha fazla olduğunu zannetmiyorum. Ayrıca 26’ncı Dönem’de verilip işlem görmeyen ve kadük olan 769 kanun teklifi var. Bunları da 27’nci Dönem’in başlangıcında tekrar görüşülmek üzere komisyonlara göndermiş bulunuyoruz.”

Yıldırım, komisyonların gündeminde 1000’in üzerinde kanun teklifi bulunduğuna işaret ederek, “Komisyonlarda kanun teklifi yok. Meclis Genel Kurulu iş bekliyor” gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Yıldırım, “Gece gündüz çalışsak bunların tamamını bitiremeyiz. Bir yasama döneminde bile bu kadar kanun çıkardığımız vaki değil” dedi.