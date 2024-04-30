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Politika

Yeni Anayasa mesaisi başladı! Özgür Özel'le görüşen TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç müzakereyle olacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te gerçekleşen görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, 'Süreç müzakereyle olacak. İçerikle ilgili değil usulle ilgili konuştuk' dedi.

30 Nisan 2024 Salı 11:53 - Güncelleme:
Yeni Anayasa mesaisi başladı! Özgür Özel'le görüşen TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç müzakereyle olacak
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu'nu ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Meclis'te gerçekleşen görüşme sonrası Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Partilerin anayasaları olmaz, anayasa teklifleri olur. Anayasa milletin anayasasıdır. İsteriz ki mümkünse 400'ün çok üstünde bir mutabakatla bir toplumsal mutabakat metni olarak yeni anayasa ortaya çıksın. Bu parlamento Türkiye'de uzun yıllar içerisinde temsil kabiliyeti en yüksek parlamentodur. Diğer partilerden de görüşleri alacağız"

"(Yeni anayasa) Mayıs sonuna dek usule ilişkin fikirleri almak isteriz. Belki yaz döneminde partiler tekliflerini olgunlaştırarak Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar"

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