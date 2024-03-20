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Politika

Yeni anayasayla ilgili kritik gelişme! Bilgi AK Parti kaynaklarından geldi

TBMM'de yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeler, Ramazan Bayramı'nın ardından 16 Nisan'da başlayacak.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 15:11 - Güncelleme:
Yeni anayasayla ilgili kritik gelişme! Bilgi AK Parti kaynaklarından geldi
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AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, yeni anayasa yapma sürecinde, Meclisteki tüm siyasi partilerden anayasada hangi başlıkların yer alması gerektiğine dair görüş alınması ve genel bir çerçeve belirlenmesi planlanıyor.

Başlıklar belli olduktan sonra siyasi partilerden, bu başlıkların altındaki maddelere ilişkin teklifleri istenecek.

AK Parti kaynakları, yeni anayasanın açık, net bir çerçeve belirlemesi, 90-100 madde arasında olması ve detayların daha sonra hazırlanacak kanunlarda yer alması gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca, yeni anayasanın, toplumun tümünün sahiplendiği, her bir kesimin katkıda bulunacağı, sivil, demokratik ve katılımcı bir toplumsal sözleşme olmasının da önemini vurguluyor.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında, Ramazan Bayramı'ndan sonra 16 Nisan'da siyasi partiler arasında görüşme trafiğinin başlaması bekleniyor.

Öte yandan, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve çeşitli platformlardan da "hangi başlıklarda nasıl bir anayasa" beklentisi olduğu yönünde alınan tekliflerin, TBMM'de bir havuzda toplanması planlanıyor.

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