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Politika

Yeni Kabine ile ilk toplantı için tarih belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni Kabine'nin ilk toplantısının 6 Haziran Salı günü gerçekleştirileceğini açıkladı. Başkan Erdoğan, 'Yeni kabinemizle Türkiye Yüzyılını nakış nakış işlemeye devam edeceğiz.' dedi.

3 Haziran 2023 Cumartesi 19:25 - Güncelleme:
Yeni Kabine ile ilk toplantı için tarih belli oldu
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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılarak tarihi mesajlar verdi. Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini kaydeden Başkan Erdoğan, "Ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır." ifadesini kullandı.

İLK TOPLANTI SALI GÜNÜ YAPILACAK

Yeni Kabineyi açıklayacağını belirten Başkan Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Seçim dönemi, 28 Mayıs gecesi itibarıyla artık sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş, millet kesin kararını vermiştir. Türkiye, sandıkların kapanması ve sonuçların açıklanmasıyla artık yeni bir yola girmiştir. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır. İnşallah bu akşam yeni Kabinemizi açıklayacağım ve yeni Kabinemizle birlikte de Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gecikmeden salı günü ilk Kabine toplantımızı yapacağız.

"HEP BİRLİKTE GELECEĞE ODAKLANMALIYIZ"

Seçim gündemine takılıp kalmak, Türkiye'ye patinaj yaptırmak demektir. Müflis tüccar misali sürekli eski defterleri karıştırmanın, ülkeye de millete de hiçbir faydası yoktur. Hep birlikte önümüze bakmalı, geleceğe odaklanmalı, artık 'yeni şeyler' söylemenin mücadelesini vermeliyiz. Geçmişten, geçmişteki hatalardan ders çıkartarak, istikbali inşa etmenin gayretinde olmalıyız."

YENİ KABİNE LİSTESİ BELLİ OLUYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni kabine listesinde kimler var?' sorusunun yanıtını bu akşam verecek. Çankaya Köşkü'nden yapılması planlanan yeni Kabine listesi açıklaması için saat 21.30 ile 22.00 işaret ediliyor.

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