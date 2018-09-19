Yeni kahramanlar yetiştiriyor 

2015’te Doğu ve Güneydoğu’da başlatılan çukur operasyonlarında emrindeki personelle ön saflarda mücadele eden Tetik, Cizre ve Nusaybin’de yürütülen operasyonlarda teröristlerin tuzakladığı EYP’nin patlatılması sonucu sol gözünün tamamını, sağ gözünün yüzde 70’ini, duyma yetisinin yüzde 60’ını kaybetti. O patlamada 6 arkadaşı yaralandı, bir asker de şehit oldu.

FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATTI

Gülhane’de 45 gün tedavi gören Tetik malul gazi olarak emekli edildi ve ardından İçişleri Bakanı ve Jandarma Genel Komutanının oluruyla Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında göreve başladı. Tetik, burada “Eğitim Öğretim Başkanı” olarak bugüne kadar öğrendiklerini genç silah arkadaşlarına aktarıyor. Yarbay Tetik Silopi’de çukur operasyonları sırasında küçük bir çocuğun ellerini nefesiyle ısıttığı anın hikayesini şöyle anlattı: Soğuktu, kar atıştırıyordu. Bir çocuğun üşüdüğünü ve üstünde kışlık elbise olmadığını gördüm. Eğildim, kendi çocuklarım gözümün önüne geldi. Ellerini tutarak nefesimle ısıttım. Korkmuş çocuğun gözlerinde bir gülümseme gördüm, çok mutlu oldum.