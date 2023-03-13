Yeniden Refah Partisi ile ne görüşüldü? Binali Yıldırım'dan önemli açıklama

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği'ni ziyaret eden AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

A Haber'e konuşan Yıldırım, "Öncelikle burası Türk Devletleri Teşkilatı'nın merkezi. Bütün Türk Devletleri Teşkilatı'nın hizmetleri burada yapılıyor. Türk Devleti Teşkilatı Aksakalı olarak da benim de burada bir çalışma mekanım var. Buradan yayın yapıyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim 16'sı bu hafta Perşembe günü 8 ülkenin 3 gözlemci 5 asıl olmak üzere teşkilata üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Ankara'da olağanüstü bir toplantı yapmak üzere bir araya gelecekler" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞECEK



Türk Devletleri Teşkilatı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en sahipliğinde toplanacağını belirten Yıldırım, "Bu toplantının amacı 6 Şubat'ta ülkemizde çok büyük bir alanı etkileyen asrın felaketi dediğimiz büyük depremden sonra Türkiye ile Türk halkıyla Türk devletlerinin dayanışmasını göstermek amacıyla liderler bir araya gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bu toplantı gerçekleşecek. Dolayısıyla bu toplantıda özellikle deprem konusu deprem sonrası yapılanlar bundan sonra yapılacaklar Türk dünyasının burada nasıl bir rol alacağı nasıl bir destek olacağı konuları kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Ve toplantı sonunda da bir ortak deklarasyon yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İLK SEÇİMİ"

14 Mayıs seçiminin Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçimi olacağına vurgu yapan Yıldırım, "14 Mayıs'ta hem TBMM milletvekili seçimi gerçekleşecek aynı zamanda da 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Cumhurbaşkanlığı Sistemi hayata geçtikten sonra ilk seçim gerçekleşmişti. İlk seçimde 5 yıl doluyor 1 ay öne alındı ve yeni seçim yapılacak. Bu yeni sistemin ikinci seçimi olacak inşallah. Burada seçim takvimi da Cumhurbaşkanımızın 10 Mart'ta seçim kararı almasıyla beraber netleşti. Seçim takvimi ilerliyor" dedi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NE DAVET

Yeniden Refah Partisi ile yapılan görüşmeye ilişkin Yıldırım, "Cumhurbaşkanını destekleme davetimiz olumlu karşılandı" cevabını verdi.

6'LI KOALSİYONDA HDP DÜĞÜMÜ

6'lı koalisyonda HDP düğümüne tepki gösteren Yıldırım, "Bu yeni değil, demek ki pazarlıklar uzun sürmüş" ifadelerini kullanırken masanın 7 yardımcılı Cumhurbaşkanı Modeli ilgili, "Diğer belediye başkanlarını neden dahil etmediler?" dedi.