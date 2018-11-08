Yerel adaylara çifte mercek

KİM BAŞKAN OLSUN İSTERSİNİZ

İlk etapta mevcut adaylarla ilgili memnuniyet anketlerini yaptıran AK Parti, ikinci adım olarak da, “kimin başkan olarak istendiğini” ortaya koyabilmek için detaylı bir çalışma yürüttü. BÖlgelerde yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilerek halkın nabzını birinci elden tutuldu. Telefon ve SMS anketleri ile de, halkın kimi başkan olarak görmek istedikleri tespit edildi. Bütün bu çalışmaların sonuçları Başkan Erdoğan’ın da katıldığı toplantılarda değerlendirilmeye başlandı.

KÜLLİYE’DEN ÖZEL ÇALIŞMA

Partide çok yönlü yaptırılan bu hazırlığın yanısıra Başkan Erdoğan’ın da ayrı bir ekiple kamuoyu nabzını tutmaya dönük bir çalışma yaptırdığı belirtildi. Bir yandan partinin teşkilat ve yerel yönetim birimlerinin çalışmalarında öne çıkan, diğer yandan da aslında vatandaşın teveccüh gösterebileceği, ancak herhangi bir şekilde parti çalışmalarında öne çıkmayan isimler üzerinde de bir çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Bu çalışmada, isimlerin hem siyasi ve kamuoyu desteğinin ne boyutta olduğu, hem de isimlere yönelik olumsuz faktörlerin olup olmadığına bakıldığı belirtildi. Öne çıkan isimlerin terör örgütleriyle ve özellikle FETÖ’yle bağının olup olmadığı ve geçmiş dönemlerde partiye zarar verebilecek faaliyetlerde bulunup bulunmadığı konusunun ayrıca titiz bir çalışmayla incelendiği bildirildi. Temayül ve partideki mülakatların ardından, Başkan Erdoğan’ın başkanlık edeceği komisyonda bu isimlerin değerlendirileceği belirtildi.

AK Parti’ye 1386 aday adayı başvurdu

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, aday adaylığı sürecine ilişkin, “An itibarıyla bin 386 kişinin müracaat ettiğini gördük, tüm Türkiye’yi kastederek söylüyorum. Bunların içerisinde kaç tanesi kadın aday, kaç tanesi engelli aday, kaç tanesi 18-25 yaş aralığındaki genç bunların içerisindeki tahsil durumu, meslek durumu tüm detayları görebileceğimiz bir sistem üzerinden bu müracaatları alıyoruz” dedi. Müracaatların 5 Kasım’da başladığını ve 12 Kasım’da son bulacağını anımsatan Yavuz, sistemin sorunsuz bir şekilde işlediğini vurguladı.