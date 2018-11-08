Yerel adaylara çifte mercek
AK Parti, aday adaylarıyla ilgili hem telefon, SMS anketleri, hem de yüzyüze yapılan görüşmelerde öne çıkan isimleri belirlerken, Başkan Erdoğan’ın, Külliye’de oluşturduğu bir ekip ile de öne çıkan isimler konusunda özel çalışma yaptırdığı öğrenildi.
- ŞERİFE GÜZEL
KİM BAŞKAN OLSUN İSTERSİNİZ
İlk etapta mevcut adaylarla ilgili memnuniyet anketlerini yaptıran AK Parti, ikinci adım olarak da, “kimin başkan olarak istendiğini” ortaya koyabilmek için detaylı bir çalışma yürüttü. BÖlgelerde yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilerek halkın nabzını birinci elden tutuldu. Telefon ve SMS anketleri ile de, halkın kimi başkan olarak görmek istedikleri tespit edildi. Bütün bu çalışmaların sonuçları Başkan Erdoğan’ın da katıldığı toplantılarda değerlendirilmeye başlandı.
KÜLLİYE’DEN ÖZEL ÇALIŞMA
Partide çok yönlü yaptırılan bu hazırlığın yanısıra Başkan Erdoğan’ın da ayrı bir ekiple kamuoyu nabzını tutmaya dönük bir çalışma yaptırdığı belirtildi. Bir yandan partinin teşkilat ve yerel yönetim birimlerinin çalışmalarında öne çıkan, diğer yandan da aslında vatandaşın teveccüh gösterebileceği, ancak herhangi bir şekilde parti çalışmalarında öne çıkmayan isimler üzerinde de bir çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Bu çalışmada, isimlerin hem siyasi ve kamuoyu desteğinin ne boyutta olduğu, hem de isimlere yönelik olumsuz faktörlerin olup olmadığına bakıldığı belirtildi. Öne çıkan isimlerin terör örgütleriyle ve özellikle FETÖ’yle bağının olup olmadığı ve geçmiş dönemlerde partiye zarar verebilecek faaliyetlerde bulunup bulunmadığı konusunun ayrıca titiz bir çalışmayla incelendiği bildirildi. Temayül ve partideki mülakatların ardından, Başkan Erdoğan’ın başkanlık edeceği komisyonda bu isimlerin değerlendirileceği belirtildi.
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