Yerindelik görevini Danıştay yapamaz
Kurtulmuş, Öğrenci Andı’yla ilgili sert konuştu: Danıştay’ın yerindelik gibi bir görevi yoktur. Andımızı kaldırdınız ama öyle olmaz diyemez. Bu siyaset yapmaktır. Karar siyasetin alanını daraltan bir konudur.
Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kurtulmuş, Danıştay’ın Öğrenci Andı kararına ilişkin “Uzun bir süredir unuttuğumuz yüksek yargının siyasete müdahalesiyle karşı karşıyayız bunu tasvip etmemiz mümkün değildir” dedi.
ANDIMIZ KARARI: Hukuki ve siyasi anlamda ciddi bir meseleyle karşı karşıyayız. Eski Türkiye’de yüksek yargının, Danıştay’ın, Anayasa Mahkemesi’nin siyasete bir şekilde müdahale ettiğini çok gördük. Danıştay’ın herhangi bir hükümet kararıyla ilgili, yapabileceği şey ‘Bu yönetmelik falanca yasanın anayasanın şu maddesine aykırıdır’ demek. Buna hukukilik denetimi denir ki Danıştay’ın hukukilik denetimi yapmak görevidir. Ama Danıştay’ın yerindelik görevi yapmak gibi bir hakkı yoktur. ‘hayır sen o andı kaldırdın ama öyle olmaz böyle olur’ diyemez. Bu siyaset yapmaktır. O zaman derler ki adama ‘buyur sen yönetmelik çıkart sen siyaset yap.’ Böyle bir karar siyasetin alanını daraltan bir karardır.
KAŞIKÇI CİNAYETİ: 2018 yılında dünyanın büyük metropollerinden birisinde ve bir ülkenin konsolosluğunda dünyaca bilinen bir gazeteci içeri giriyor ve dışarı çıkamıyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi hepimizin kanını donduran insanlığın bittiği ürkütücü korkunç bir olaydır. Bir devletin konsolosluğunda işlenen bir suç üst düzey yetkililerin haberi olmadan işlenemez. Bunun gerçekten çok ciddi hukuki sonuçlarının olması lazım” dedi.
CUMHUR İTTİFAKI: Yaptığımız görüşmelerde AK Parti ile MHP’nin Türkiye’nin milli meselelerinde ortak akıl geliştirmesi önemlidir. Burada oluşmuş bir ittifak var. Bunun ete kemiğe bürünmüş hali 24 Haziran. Yerel seçimdeki zorluk şu, iki belediye başkanı adayı çıkması mümkün değil. Keşke hukuki alt yapısı hazırlansaydı. Biz bu zorluğu bilerek hem AK Parti’nin, hem MHP’nin, hem ülke yararına olacak ittifaka zarar vermeden müzakereleri yürüteceğiz. Kararı liderler verecek.”
BEŞ TEMEL ÖZELLİK
Kurtulmuş yaklaşan yerel seçimler için “Türkiye çok fazla seçim yaptı bir darbeden sonra bile yüzde 80’lerin üstünde oy kullanılıyor. Çok kısa bir sürede seçim kampanyası hızlanır. Bizim milletimizin güzel hususlarından biri sandığa, demokrasiye sahip çıkıyor. Umarım bahar şenliği içinde bir seçim olur. Bir taraftan Anadolu’yu dolaşacağız, diğer taraftan Ankara’daki çalışmalarımızı yürüteceğiz. Kriterlerimizi ortaya koyuyoruz. Halkta karşılığı olan, beş temel özelliği olan isimler istiyoruz.”
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