Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını başladı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun tüm kanallara açık ortak canlı yayını Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştiriliyor.
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