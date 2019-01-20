13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Yıldırım: Dünya Kupası’nı İstanbul’a getireceğiz

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 5’nci e-spor platformu Riot Games Espor Sahnesi’nin açılışını yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Teknolojinin hayatın her alanına nüfuz ettiğine dikkat çeken Yıldırım,  “Beni buraya torunum getirdi. Dede, orada kocaman bir dünya var. Bilgisayar başından dünya şampiyonlukları yapılıyor. Bugün açılış var, beni götür dedi. Bahar Sena sayesinde buradayım” dedi. 

E-SPOR CAMİASINA TAM DESTEK 

Oyun oynayanların hep eve kapanmış, sosyal hayattan uzak olduğunun söylendiğini ifade eden Yıldırım “Böyle yerler sayesinde aynı zamanda sosyalleşeceksiniz de. Bu oyunları zaman kaybı olarak görmüyoruz. Zihni çalıştıran, stratejik düşünmeyi geliştiren bir aktivite olarak görüyoruz. Hareketli, dinamik, düşünen, geliştiren bir gençlik istedik. E-spor Dünya Kupası’nın İstanbul’da düzenlenmesini hedefledik. Bunun için e-spor camiasına tam desteğimiz var. Burada futbolun, basketbolun, atletizmin çok önemli turnuvaları düzenleniyor. Şimdi de e-spor için aynısı olacak inşallah” diye konuştu.  

Suriyeli küçük kız, ilk defa Türkiye´de duydu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Büyükelçi Kılıç'tan McGurk'e tepki: Suçlamak ne cürettir

Büyükelçi Kılıç'tan McGurk'e tepki: Suçlamak ne cürettir

Altınlarla yurt dışına çıkarken yakalandı

Altınlarla yurt dışına çıkarken yakalandı

Avusturya'dan "Brexit tarihi ertelenesin" önerisi

Avusturya'dan 'Brexit tarihi ertelenesin' önerisi

Terör örgütü PKK'ya mühimmat darbesi

Terör örgütü PKK'ya mühimmat darbesi

ABD hava saldırısı sonrası duyurdu: Hepsini öldürdük

ABD hava saldırısı sonrası duyurdu: Hepsini öldürdük

'Rusya ve İran için DEAŞ'lıları öldürüyoruz'

'Rusya ve İran için DEAŞ'lıları öldürüyoruz'

Bakan müjdeyi verdi: Mart içerisinde ilk neticelerini alacağız

Bakan müjdeyi verdi: Mart içerisinde ilk neticelerini alacağız

'ABD'nin Filistin kararı ucuz bir siyasi şantaj'

'ABD'nin Filistin kararı ucuz bir siyasi şantaj'
 

POPÜLER HABERLER

Nika Ayaklanmasının bastırılması – Tarihte bugün 18 Ocak 532

Nika Ayaklanmasının bastırılması – Tarihte bugün 18 Ocak 532

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

'Bence Nanay' İstanbul'da!

'Bence Nanay' İstanbul'da!

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA