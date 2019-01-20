Yıldırım: Dünya Kupası’nı İstanbul’a getireceğiz
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 5’nci e-spor platformu Riot Games Espor Sahnesi’nin açılışını yaptı.
Teknolojinin hayatın her alanına nüfuz ettiğine dikkat çeken Yıldırım, “Beni buraya torunum getirdi. Dede, orada kocaman bir dünya var. Bilgisayar başından dünya şampiyonlukları yapılıyor. Bugün açılış var, beni götür dedi. Bahar Sena sayesinde buradayım” dedi.
E-SPOR CAMİASINA TAM DESTEK
Oyun oynayanların hep eve kapanmış, sosyal hayattan uzak olduğunun söylendiğini ifade eden Yıldırım “Böyle yerler sayesinde aynı zamanda sosyalleşeceksiniz de. Bu oyunları zaman kaybı olarak görmüyoruz. Zihni çalıştıran, stratejik düşünmeyi geliştiren bir aktivite olarak görüyoruz. Hareketli, dinamik, düşünen, geliştiren bir gençlik istedik. E-spor Dünya Kupası’nın İstanbul’da düzenlenmesini hedefledik. Bunun için e-spor camiasına tam desteğimiz var. Burada futbolun, basketbolun, atletizmin çok önemli turnuvaları düzenleniyor. Şimdi de e-spor için aynısı olacak inşallah” diye konuştu.
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