Binali Yıldırım müjdeleri peş peşe sıraladı
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, 'Motosikletlilere 1. ve 2. köprü ücretsiz olacak.' dedi. Yıldırım, ayrıca doğal gaza da yüzde 10 indirim yapacağını ifade etti.
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