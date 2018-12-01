Yıldırım’a çocuklardan büyük ilgi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, cuma ve ikindi namazını Amine Hatun Camii’nde kıldı.
Yıldırım’a oğlu Erkan Yıldırım da eşlik etti. Yıldırım, cami girişinde avluda bekleyen çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım çocuklarla fotoğraf çektirdi. Cuma namazının ardından, ikindi namazını da burada kılan Yıldırım, cami çıkışında kısa süre vatandaşlarla sohbet etti. Binali Yıldırım daha sonra tekrar konutuna geçti. Bu arada Yıldırım’ın ardından eşi Semiha Yıldırım’ın da camiden ayrıldığı görüldü.
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