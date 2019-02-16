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Yıldırım’dan İstanbul’a ‘yeşil koridorlar’ vaadi

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’un kuzeyinden güneyine, yeşille maviyi buluşturacak “yeşil koridorlar” açacaklarını söyledi. 

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TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Bahçelievler’de AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır ile “Mahallede Komşular Söz Sizde” programına katıldı. Program alanına girerken yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım, vatandaşlarla tokalaştı ve fotoğraf çektirdi. Yıldırım, yaptığı konuşmada programın adının “söz sizde” olduğunu, dolayısıyla fazla konuşmayacağını belirterek, Hakan Bahadır’a destek istedi.Yıldırım “İstanbul’un kuzeyinden güneyine  yeşille maviyi buluşturacak yeşil koridorlar açacağız”diye konuştu.

SORUNLARI BİLİYORUM 

Bahçelievler’in ne tür sorunları olduğunu bildiğini anlatan Yıldırım, “Mesela, Bahçelievler’de trafik yoğun mu? Türkiye’nin trafiğini, ulaşımını çözen, Bahçelievler’in trafiğini çözer mi? Mesele yok. İnşallah birlikte bunu da halledeceğiz. Trafik zaman zaman çok sıkışıyor, çünkü otopark ihtiyacı büyük. Yollardaki park eden araçlar trafiği tıkıyor, zora sokuyor. Mesela Sakıp Sabancı Mahallesi’ndeki kamyonetler ve tırlar, bunları halledeceğiz” dedi. Eşi Semiha Hanım’ın tayini Bahçelievler’e çıktığı için Bahçelievler Soğanlı’da iki yıl oturduklarını anlatan Yıldırım, o zamanlar çamurlu yollardan yürüdüklerini söyledi. Yıldırım, “O günler nerede, şimdiki günler nerede. Evlilikten sonra oturduğumuz ilk muhit burası. O yüzden benim zihnimde özel bir yeri var. Alt yapı işi bizim işimiz. Türkiye’nin her tarafında yaptık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz” diye konuştu.  

4.0 PROJEYLE GELİYORUZ 

Öte yandan Yıldırım, TÜSİAD heyeti ile gerçekleşen istişare toplantısında katıldı.Yıldırım yaptığı konuşmada İstanbul’a yönelik projelerini ve vizyonlarını anlattı ve “İstanbul 4.0 Projesiyle geliyoruz”dedi.

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