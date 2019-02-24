Yıldırım’dan mavi bayraklı sahil müjdesi

Yıldırım, 9’u Anadolu, 14’ü Avrupa Yakası’nda olmak üzere 23 mavi bayraklı plaj kazandırılmasının hedeflendiği bildirildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Avrupa’da plajların temizlik ve güvenlik kalitelerinin belirlenmesi için kabul edilen en önemli standart olan Mavi Bayrak’ın İstanbul’da dalgalanacağı belirtildi. Dünyada hızla yükselen trendin çevresi şehirlerle sarılmış kent plajları olduğu vurgulanan açıklamada, İstanbul’un dünyada adı geçen plaj şehirlerinden biri olmadığı anlatıldı.

Yıldırım’ın söz konusu projeyi gerçekleştirmesi durumunda İstanbul’un da dünyadaki trend plaj şehirleri arasındaki yerini alacağı vurgulanan açıklamada “Mavi Bayrak programı, kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum örgütü olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından veriliyor. Deniz suyunun temizliğinden, can güvenliği önlemlerine, cankurtaran zorunluluğuna, hatta plajdaki çöp kutularının uzaklığına kadar 33 kriterin tamamının karşılanması durumunda şehir plajlarına Mavi Bayrak asılmasına izin veriliyor. Ancak kontrollerde kriterlerden birinde bile sorun görülürse bayrak geri alınıyor” ifadelerine yer verildi.