Yok etmek yerine, yaşatmayı tercih edelim

“Ülkesinde kendi ve ailesi için gelecek görmeyen, açlık endişesi taşıyan, temiz su kaynağına bulamayan, can güvenliği olmadığı için korku yaşayan insanlar, akın akın gelişmiş başka ülkelere göç ediyor” diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: “Akdeniz’i mülteci mezarlığına çeviren göçlerle, her gün tekneler dolusu insanlar Batı kıyılarına ulaşmaya çalışıyor. Gelişmiş ülkeler bu sorunun doğabileceğini eğer önceden öngörseydi, çözüm çok daha kolay olacaktı. Çatışma yerine, uzlaşma kültürünü benimsemeliyiz.Yok etmek yerine, yaşatmayı tercih etmeliyiz. Esasında bu hedefler konusunda uzlaşmaya mecburuz ve mahkumuz. Çünkü bu dünya bizim kaderimiz, biz de kader ortağıyız.”

İKİLİ TEMASLAR

Öte yandan, Yıldırım, Parlamentolararası Birlik 139. Genel Kurulu kapsamında ikili temaslarda da bulundu. Yıldırım, PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüşmesinin ardında Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Almulla ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Yıldırım, Cenevre’de bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezini (CERN) ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.