'YPG/PKK terör listesine alınsın'

Sürekli olarak Suriye’de sivilleri hedef alan terör örgütü YPG/PKK ve Esad rejimi ordusundan bazı birliklerin uluslararası terör örgütleri listesine alınması için Suriyeli Hukukçular Komitesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) çağrıda bulundu: “Yabancı terörist guruplar ülkeden çıkarılsın.” Komitenin yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgal ettiği bölgelerde ‘etnik temizlik’ ‘toplu katliam’ ve ‘demografik yapıyı değiştirme’ suçları işlediğinin altı çizildi.

ESAD KİMYASAL SUÇLUSU

Açıklamada, terör örgütü YPG/PKK ile Esad rejiminin ordusundaki birliklerden Cumhuriyet Muhafızları ve 4. Kolordu’nun Suriye’deki kimyasal silah saldırılarından sorumlu olduğu belirtildi. Cumhuriyet Muhafızları, 4. Kolordu birlikleri, istihbarat teşkilatına bağlı askeri güvenlik şubesi ve siyasi güvenlik şubesinin uluslararası terör örgütleri listesine eklenmesi de talep edildi.

ÜLKEDEN ÇIKARILSIN

Ayrıca sivil katliamlara ara vermeden devam eden Esad rejimi destekçilerinden İran Devrim Muhafızları ve yabancı terörist grupların da ülkeden çıkarılması için komite tarafından çağrı yapıldı.