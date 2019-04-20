'YPG/PKK terör listesine alınsın'
Suriyeli Hukukçular Komitesi, ülkelerindeki çeşitli bölgeleri işgal eden ABD destekli YPG/PKK ve Esad’a bağlı bazı birliklerin, BMGK tarafından uluslararası terör örgütleri listesine alınması için talepte bulundu.
Sürekli olarak Suriye’de sivilleri hedef alan terör örgütü YPG/PKK ve Esad rejimi ordusundan bazı birliklerin uluslararası terör örgütleri listesine alınması için Suriyeli Hukukçular Komitesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) çağrıda bulundu: “Yabancı terörist guruplar ülkeden çıkarılsın.” Komitenin yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgal ettiği bölgelerde ‘etnik temizlik’ ‘toplu katliam’ ve ‘demografik yapıyı değiştirme’ suçları işlediğinin altı çizildi.
ESAD KİMYASAL SUÇLUSU
Açıklamada, terör örgütü YPG/PKK ile Esad rejiminin ordusundaki birliklerden Cumhuriyet Muhafızları ve 4. Kolordu’nun Suriye’deki kimyasal silah saldırılarından sorumlu olduğu belirtildi. Cumhuriyet Muhafızları, 4. Kolordu birlikleri, istihbarat teşkilatına bağlı askeri güvenlik şubesi ve siyasi güvenlik şubesinin uluslararası terör örgütleri listesine eklenmesi de talep edildi.
ÜLKEDEN ÇIKARILSIN
Ayrıca sivil katliamlara ara vermeden devam eden Esad rejimi destekçilerinden İran Devrim Muhafızları ve yabancı terörist grupların da ülkeden çıkarılması için komite tarafından çağrı yapıldı.
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