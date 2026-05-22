YSK kararını açıkladı! CHP'nin mutlak butlan itirazı reddedildi

CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmesinin ardından CHP, kararı veren Daireye tedbir kararı yönünden itirazda bulundu.

İtirazı inceleyen Daire, ihtiyati tedbire ilişkin itirazı reddetti.

Dairenin kararında yargılamaya konu davayla ilgili esastan karar verilerek ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildiği, ihtiyati tedbir kararına yönelik itiraz müessesesinin bulunmadığı ve ihtiyati tedbire ilişkin tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleştiği belirtildi.

Kararda, "Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir." ifadesi yer aldı.

İCRA MEMURLARI, CHP KURULTAY DAVASINDA VERİLEN İHTİYATİ TEDBİR KARARINI KILIÇDAROĞLU'NA TEBLİĞ ETTİ

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etti.

İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine gelerek Kılıçdaroğlu'na iletti.

Davacı avukatı Onur Yusuf Üregen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu karar, davada ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Bundan sonrası partimizin iç işleyişi ve iç siyasetine yönelik. Artık yeni bir süreç başladı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olmasını diliyorum ve kendisinin partiyi bir şekilde birlik içerisine sokacağına inancım tam. Herkese, ülkemize, partililerimize, vatanımıza bu kararın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Görev şu anda tebliğ edildi mi? Kemal Kılıçdaroğlu, artık genel başkan diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Üregen, "Evet, şu an CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur." dedi.

Üregen, "Prosedür tamamlanmış mı oldu?" sorusuna ise "Ufak tefek prosedürler var. Onlarla ilgili de süreç içerisinde bilgilendirme yapacağız." yanıtını verdi.

"KILIÇDAROĞLU GÖREVE BAŞLAMIŞTIR"

Tebliği sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, "Kılıçdaroğlu açıklama yapacak. Kılıçdaroğlu göreve başlamıştır. Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e gidecektir." dedi.

Sönmez şu ifadeleri kullandı:

Bundan sonra medya ile olan ilişkileri sağlıklı bir şekilde iletişimi sürdüreceğiz. Tebligat kendisine yapıldı. Yoğun görüşmeler ve çalışmalar devam ettiriliyor. Parti içinde değil toplumun genelini kucaklayacak bir genel başkan olarak devam edecek. MYK'da görevlendirme yapıldığına dair bir şey yok. İsim listesi vs. söz konusu değil. Böyle bir görevlendirme söz konusu değil.

Genel Başkan bir serum kullandı sesi ile alakalı. Birazcık sesi toparlanmış olursa çıkışta kısa bir açıklama yapabilir. Uzun bir basın toplantısı değil ama bir bilgilendirme yapabilir. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı neredeyse merkez oradadır. Şüpheniz olmasın ki gidecek. Tebligat ile görev başlamadı. Dünkü mahkeme kararı ile görev başladı. Parti meclisinin, Genel Başkanın dün itibarıyla görevi başladı.

Asıl siyaset yapma amacı toplumun sorunlarına çözüm üretmek olacak. En kısa sürede fiilen de Genel Merkez binasında çalışmalarına başlayacak.

YSK, CHP İLE İLGİLİ "MUTLAK BUTLAN" KARARINA İLİŞKİN İTİRAZI REDDETTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Özgür Özel ve yönetiminin mahkeme kararıyla ihtiyati tedbirle görevden uzaklaştırılması kapsamında yapılan "mazbataların geçerli olduğunun ve seçilenlerin görevine devam ettiğinin tespitine karar verilmesi" yönündeki başvuruyu reddetti.

YSK Başkanı Serdar Mutta, Kurul üyeleriyle yapılan gündem toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Mutta, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince verilen "Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimini devralması" kararı üzerine Mehmet Hadimi Yakupoğlu ve CHP'nin avukatı Kadri Gökhan Sultan tarafından YSK'ye çeşitli başvurular yapıldığını belirtti.

İstinaf kararına ilişkin başvurunun YSK'ye dün ulaştığını dile getiren Mutta, şöyle devam etti:

"22 Mayıs tarihli Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla başkanlığımıza verilen dilekçede, özetle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla verilen ihtiyati tedbir kararının icrasının, madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle, 21 Eylül 2025 22. Olağanüstü Kurultayı'nda, 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresinde, 19 Ekim 2025 tarihli İstanbul 39. Olağanüstü İl Kongresinde ve 28-30 Kasım 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimler ile 4-5 Kasım 2023 Olağan Kurultayı'nda seçilen delegelerin delegelikleri, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il, ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre, kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin, Yüksek Seçim Kurulunun Anayasa'nın 79. maddesinden kaynaklanan kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine karar verildi."

YSK Başkanı Mutta, CHP'nin avukatı Sultan'ın verdiği dilekçede ise "tedbiren CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP YSK temsilciliği görevi sonlandırılan Yakupoğlu'nun sunduğu dilekçelerin işleme alınmaması" talebiyle ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiğini ifade etti.

Mutta, istinaf mahkemesince YSK'ye gönderilen yazı hakkında ise işlem yapılmadan iadesine karar verildiğini bildirdi.

SOSYAL MEDYA AYARI

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan sonrası sosyal medya hesaplarında bulunan ünvanlarını 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı' olarak değiştirdi.