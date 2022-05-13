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Politika

Yunan kanalından Türkiye'de seçim anketi yorumu: Erdoğan'ın rakipleri için işler iyi gitmiyor

Türkiye seçim öncesi döneme girerken, Yunan televizyonu SKAI'nin İstanbul muhabiri Manolis Kostidis'in Türkiye'de yapılan anketleri yorumladı. Yayına bağlanan Kostidis, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göre büyük bir üstünlüğü var gibi görünüyor.' dedi.

Star Gazetesi13 Mayıs 2022 Cuma 10:22 - Güncelleme:
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İktidar ve muhalefet 2023'teki başkanlık seçimlerine hazırlanırken, Millet İttifakı'nın her fırsatta dile getirdiği 'seçimi kazanıyoruz' iddiası, Yunan medyası tarafından bile yalanlandı.

İstanbul'dan yayına bağlanan Yunan televizyonu SKAI'nin İstanbul muhabiri Manolis Kostidis, yapılan anket çalışmalarının sonuçlarını yorumladı.

HDP'YE BOŞUNA GÜVENİYORLAR

HDP'nin eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a oy vereceklerin oranının eklenmesiyle, muhalefetin seçimleri kazanamayacağını gösterdiğini belirten Kostidis, "Muhalefet için işler hiç iyi gitmiyor." dedi.

Kostidis, "Yaklaşan seçimler "bazılarının hayal ettiği gibi" Türkiye Cumhurbaşkanı için zor olmayacak. Belirleyici olacak oy ise, Kürt seçmen ve kararsızların. Önümüzde bir yıl olmasına rağmen, Kürtlerin bir kısmı muhalefeti destekliyor olabilir, ancak bazıları Erdoğan'ı bu kadar çabuk silmiyor." dedi.

ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK ARA FARK ATIYOR

Türkiye'de yapılan anketleri değerlendiren Kostidis, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göre büyük bir üstünlüğü var gibi görünüyor." dedi.

Yunan muhabir, seçim atmosferine girilirken görünen tabloda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde önde olduğunu söyledi.

Star Gazetesi

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