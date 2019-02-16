10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Yunan’ı korku dağları sardı

Öcalan’a Kenya’da hamilik yapan Yunan casus Savas Kalenderidis Türkiye’ye karşı provokasyonlarını sürdürüyor. Kalenderidis, Türkiye’nin Akdeniz’i ‘Müslüman Denizi’ yapmaya çalıştığını iddia etti.

  • ANKARA / STAR
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yunan istihbarat teşkilatı eski üyesi Savas Kalenderidis, ülkesinde yayımlanan bir gazetede ‘Helenizm için büyük bir tuzak’ başlıklı yazısında, Türkiye’yi Mısır ve Libya’da darbeye destek vermekle suçladı. 

TEZLERİ ÇÜRÜTÜLECEK 

Geçmişte Yunanistan’a kabul edilmedikten sonra Kenya’da Öcalan’a sahip çıkan casus Kalenderidis, ‘Mavi Vatan’  olarak ilan edilen yerleri ‘Yunan Denizi’ diye tanımlayıp Türkiye’yi ‘Müslüman Denizi’ oluşturmaya çalıştığını iddia etti. Deniz hukuku uzmanları Libya ile başlatılan temasları Doğu Akdeniz’de enerji jeopolitiğine doğrudan etki edecek ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan ikilisinin dayanıksız ve hukuka aykırı tezlerini çürütecek. Milli menfaatlerimiz bakımından önemli kazanımlar elde etmemize yarar sağlayacak. Libya ile Türkiye arasındaki görüşmelerin devam etmesi ve bir şekilde anlaşmanın imzalanması bu bakımdan önemli. 

TÜRKİYE OYUNU BOZDU 

Uzmanlar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Barbaros ve Fatih gemisi ile giriştiği sondaj faaliyetleri bile Yunan basınında öfke uyandırmadığına dikkat çekti. Uzmanlar “Libya sınırını garanti gören Yunanistan, Mısır ile sınırlandırma anlaşmasını imzalamaya hazırlanırken Türkiye bu oyunu bozdu. Yunanlıları öfkelendiren yaptıklarının ortaya çıkması ve Mısır ile bir anlaşma imzalama olanağının ortadan kalkmasıdır” dedi. Tümamiral Cihat Yaycı’nın akademik çalışmasındaki öneride; sadece kuzey-güney ya da doğu-batı hattında ilgili kıyı ve kıyıdaş devlet tespiti yerine 360 dereceyi kapsayacak şekilde farklı açılar kullanılarak çeşitli istikametlerde ortay hat belirleniyor. 

Trabzon’da 2 oto ustası, 1 yılda yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor"

'Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor'

Boko Haram sabah namazında camiye saldırdı

Boko Haram sabah namazında camiye saldırdı

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Putin ve Macron Suriye'yi görüştü

Putin ve Macron Suriye'yi görüştü

KKTC'de yakalanan 2 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

KKTC'de yakalanan 2 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

'Hedef Körfez'in gizli ilişkilerini açığa çıkarmaktı'

'Hedef Körfez'in gizli ilişkilerini açığa çıkarmaktı'

Tacizci 100'den fazla rahibin ismi açıklandı

Tacizci 100'den fazla rahibin ismi açıklandı

Rusya'da üniversite binası çöktü

Rusya'da üniversite binası çöktü
 

POPÜLER HABERLER

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

İşte milli muharip uçak

İşte milli muharip uçak

Zamanın durdurulamayan gücü

Zamanın durdurulamayan gücü

En değerli havayolu şirketleri

En değerli havayolu şirketleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA