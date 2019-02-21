CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki petrol aramalarından sonuç çıkmadığı, havaya para saçıldığı, aramaların Kıbrıs ve İsrail’e bir gözdağı olduğuna dair soru önergesinin yankıları sürüyor. Yurt içinde büyük tepki alan önerge, Yunanistan’da ise sahiplenildi. Yunanistan’da yayımlanan Pronews Gazetesi’nde “Ankara: Kendi münhasır ekonomik bölgemizde küçük bir damla bile Petrol bulamadık, Kıbrıs’ınkinde sondaja devam edeceğiz” başlıklı makaleye yer verdi.

REFERANSLARI BAŞARIR

Makalede, Başarır’ın sorularına yer verilerek “Bu Türkiye’nin, Yunanistan ve Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgelerindeki petrol ve doğal gazdan faydalanmak için yeni ve saldırgan eylemlerde bulunabileceğini göstermektedir. Türkiye kendi bölgesinde herhangi bir şey bulamayınca, diğer ülkelerin uluslararası hukuk kuralları uyarınca belirlediği bölgelerindeki doğalgaz ve enerji kaynaklarına yönelecektir ve yöneleceği bölgeler, bu bölgeleri koruma konusunda yeterince gücü olmayan ülkelerin parselleri olacaktır” denildi.

BÜSBÜTÜN HAİNLİK

Uzmanlar ise “Amerikalılar petrol yok diyerek aramadıkları ve bulamadıkları sondaj kuyularımıza beton döktüğünden bu yana Cumhuriyet tarihinde toplam 11 bin sondaj yapıldı. Oysa ABD her sene 23 bin sondaj yapıyor. Türkiye ve çevre denizlerde hidrokarbon kaynıyor” dedi. Uzmanlar ayrıca “Verilen soru önergesi, Türkiye’nin sondaj faaliyetlerinden bir kazanım elde etmemesini arzu eder nitelikte ve büsbütün hainlik içeriyor. Bu şekilde içeriden yapılan/yapılacak taarruzların ülkenin ekonomik ve egemenlik hakları bakımından engellemeye yönelik adımlar olduğunu ve Yunan’ın ekmeğine yağ sürdü” değerlendirmesi yaptı.

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