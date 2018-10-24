Yunanistan'a 12 mil notası

Doğu Akdeniz’de araştırma yapan Barbaros Hayreddin Paşa isimli sismik araştırma gemisinin Yunanistan’a ait bir fırkateyn tarafından taciz edilmesinin ardından, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, sismik araştırma çalışmaları yapıldığı sürece bölgede görev yapmaya başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası’nda Akdeniz’deki denizaltı kaynaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kıbrıs müzakerelerinde bir başarısızlığın daha kabul edilemeyeceğini belirten Çavuşoğlu, Yunanistan yönetiminin karasularını 6 milden 12 mile çıkarma kararını uygulamaya geçirmesi halinde Türkiye’nin muhtemel tepkisini şu sözlerle anlattı: Yunanistan ortalığı germek için sık sık böyle açıklamalar yapıyor. Onlar için popülizm gerçeklerin önündedir. Bizde kamuoyunun da aklıselimdir.

CEVABINI VERİRİZ

Kıbrıs Rum kesiminin ada etrafındaki rezervlerde Türk toplumunun da hakkı olduğunu kabul ettiğini ancak bu konuyu sondajdan sonra görüşme taraftarı olduğunu belirten Çavuşoğlu “Ege’deki sorunların barışçıl yollardan çözülmesinden yanayız. Ama Yunanistan ne zaman germeye kalksa da gerekli cevabı verdik. Yeri geldiği zaman da hadlerini bildiriyoruz” dedi.

“Burada bir oyun var. Buna müsaade etmediğimizi geçmişte de kendileri de gördü” diyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin de hem kendi münhasır ekonomik bölgesinde hem de KKTC’nin belirlediği bölgelerde sondaj ve arama çalışmaları yaptığını vurguladı. “Bu adanın etrafında rezerv varsa iki tarafın da hakkı var ve paylaşılması gerekiyor. Adada bakıyorum, ucuz politika yapıyorlar. Türkiye düşmanlığı besleyen bazı gruplar var maalesef “ ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Rum tarafının federal çözüme hazır olmadığını herkesin gördüğünü belirtti.

KORUMA KALKANI

Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz’de önceden ilan edilen Güzelyurt Araştırma Sahası’nda çalışmalara başlamasının ardından beş gün önce Yunanistan’a ait bir fırkateyn tarafından taciz edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Kıbrıs’ta, Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmaz. Bölgeyi tehlikeye atacak provokasyondan herkes vazgeçmeli” uyarısında bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından dün Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı fırkateynler, korvetler, hücümbotlar ve denizaltıların korumasında araştırmalarını sürdürmeye devam etti.

BÜYÜKELÇİYE NOTA

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Marvoidis Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Yunanistan’ın istifa eden Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, ülkesinin karasularının Mora ve Girit arasındaki Antikithira Adası ve daha sonrasında diğer iki bölgeden başlayarak 6 milden 12 mile çıkarma kararı alındığını söylemişti.