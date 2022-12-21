Yunanistan'a 'radar kilidi' tepkisi... Bakan Akar: Her geçen gün yeni provokasyonlar yapılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de düzenlenen 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile ortak basın toplantısı düzenledi..
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmalarından satır başları;
3 ülke arasındaki işbirliği artarak devam ediyor
Ermenistan anlaşmaya uyarsa istikrarın bir parçası olabilirErmenistan'ın uzattığımız barış elini tutmasını bekliyoruz
Türkiye barış ve huzur için büyük çaba sarf etmekte
(Yunanistan'ın NATO uçuşunu önleme girişimi) Bu düşmanca tavır, NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir
Yunanistan her geçen gün yeni provokasyonlar yapılıyor
Yunanistan istikrarsızlığı körükleyen politikalarına devam etmektedirTeröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz
Ayrıntılar geliyor...