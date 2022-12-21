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Politika

Yunanistan'a 'radar kilidi' tepkisi... Bakan Akar: Her geçen gün yeni provokasyonlar yapılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de düzenlenen 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile ortak basın toplantısı düzenledi.

21 Aralık 2022 Çarşamba 16:03 - Güncelleme:
Yunanistan'a 'radar kilidi' tepkisi... Bakan Akar: Her geçen gün yeni provokasyonlar yapılıyor
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de düzenlenen 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile ortak basın toplantısı düzenledi..

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmalarından satır başları;

3 ülke arasındaki işbirliği artarak devam ediyor

Ermenistan anlaşmaya uyarsa istikrarın bir parçası olabilir

Ermenistan'ın uzattığımız barış elini tutmasını bekliyoruz

Türkiye barış ve huzur için büyük çaba sarf etmekte

(Yunanistan'ın NATO uçuşunu önleme girişimi) Bu düşmanca tavır, NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir

Yunanistan'a gerekli yanıtlar verildi, Atina kışkırtıcı tavırlarından vazgeçmeli

Yunanistan her geçen gün yeni provokasyonlar yapılıyor

Yunanistan istikrarsızlığı körükleyen politikalarına devam etmektedir

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz

Ayrıntılar geliyor...

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı
  • Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov
  • Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze

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