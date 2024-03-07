İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2024 Cuma / 28 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9386
  • EURO
    35,0553
  • ALTIN
    2218.18
  • BIST100
    9054.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Zelenski Türkiye'ye geliyor! Rusya ile kalıcı barış görüşülecek
Politika

Zelenski Türkiye'ye geliyor! Rusya ile kalıcı barış görüşülecek

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski yarın (8 Mart) Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede, Rusya ile devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması gibi konuların ele alınacağı belirtildi.

7 Mart 2024 Perşembe 22:24 - Güncelleme:
Zelenski Türkiye'ye geliyor! Rusya ile kalıcı barış görüşülecek
ABONE OL

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, 8 Mart 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.